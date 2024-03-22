Місцевим ЗМІ вдалося поспілкуватися з тими, хто врятувався від стрільців. Вони розповідали про те, що відбувалося всередині "Крокус Сіті Холу", коли невідомі відкрили вогонь.
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Росіяни втікали по трупах
Росіянка Поліна розповіла, що на концерт прийшла зі своєю мамою та хлопцем. Каже, що вони навіть встигли зайти до концертного залу, коли почалася стрілянина.
Чоловіки у камуфляжі розстрілювали тих, хто запізнився, почалася паніка, люди бігли, ховалися. Вибігали прямо по трупах. Ми від'їхали на попутці кілька кілометрів, боялися, що на вулиці також будуть стріляти,
– розповіла вона.
Звернімо увагу, що спочатку писали про одного стрільця. Потім нараховували чотирьох зловмисників. А ще пізніше писали про те, що стрільців ледь не десятеро. І що чотирьом вдалося втекти з місця події. Скільки їх було насправді, ймовірно, не дізнається ніхто.
Що відомо про стрілянину у "Крокус Сіті Холі"
- Отже, ввечері 22 березня стало відомо про стрілянину у "Крокус Сіті Холі". Кажуть, що сталася вона перед концертом гурту "Пікнік". Пізніше повідомили ще й про те, що у споруди почав обвалюватися дах через пожежу.
- У Білому домі щодо ситуації висловили співчуття. Разом з тим координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що не бачить жодних ознак причетності українців до стрілянини у "Крокус Сіті Холі".
- Відомо, що станом на 21:00 за Києвом загинули у концертному залі 20 людей. Спецслужби Росії писали ще й про те, що злочинці могли взяти заручників. невдовзі надійшла інформація, що одного зі стрільців буцімто затримали.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що до теракту під Москвою Київ не причетний. Він зазначив, що у нас повномасштабна війна на полі бою, і що саме там усе має вирішитися. Крім того, підкреслив, що Україна ніколи не використовувала терористичні методи війни. Натомість для Росії тероризм – метод ведення війни.