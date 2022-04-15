Количество пострадавших уже возросло до 42. Среди них 33 взрослых и 9 детей.

На тему Оккупанты обстреляли жилой район Харькова: есть погибшие, десятки раненых, среди них – 3 детей

Кстати, кроме жилого района Харькова россияне повредили городскую стоматологическую поликлинику. К счастью, там не было пациентов.

Как выглядит район после обстрела

После обстрела россиян у людей вылетели стекла из окон. На дорогах – ямы от снарядов, некоторые автомобили – сожжены дотла.

Последствия обстрела / Фото 24 канала:

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