Кількість постраждалих вже зросла до 42. Серед них є 33 дорослих та 9 дітей.

До теми Окупанти обстріляли житловий район Харкова: є загиблі, десятки поранених, серед них – 3 дітей

До речі, крім житлового району Харкова, росіяни пошкодили міську стоматологічну поліклініку. На щастя, там не було пацієнтів.

Як виглядає район після обстрілу

Після обстрілу росіян у людей повилітали шибки з вікон. На дорогах – ями від снарядів, деякі автівки – спалені вщент.

Наслідки обстрілу / Фото 24 каналу:

Важливо – Росіяни атакуватимуть з останніх сил: українців просять не ігнорувати тривоги: