Кількість постраждалих вже зросла до 42. Серед них є 33 дорослих та 9 дітей.
До теми Окупанти обстріляли житловий район Харкова: є загиблі, десятки поранених, серед них – 3 дітей
До речі, крім житлового району Харкова, росіяни пошкодили міську стоматологічну поліклініку. На щастя, там не було пацієнтів.
Як виглядає район після обстрілу
Після обстрілу росіян у людей повилітали шибки з вікон. На дорогах – ями від снарядів, деякі автівки – спалені вщент.
Наслідки обстрілу / Фото 24 каналу:
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