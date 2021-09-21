Трюдо может возглавить правительство в меньшинстве

Сейчас подсчет голосов в Канаде продолжается. Однако о лидерской позиции Либеральной партии говорят результаты подсчета по состоянию на вечер 20 сентября.

Ранее Решающий момент: Трюдо объявил досрочные парламентские выборы в Канаде

Более 1 миллиона канадцев голосовали на выборах по почте. Эти бюллетени начнут считать 21 сентября.

Заметим, последние 2 года Трюдо возглавлял правительство в меньшинстве. По данным телеканала, такая же ситуация сохранится и после выборов. Это означает, что либералам придется снова полагаться на оппозиционные партии, чтобы принимать законы.

Что известно о выборах в Канаде

15 августа Трюдо объявил о проведении досрочных парламентских выборов 20 сентября. Это почти на 2 года раньше, чем следовало бы. Инициативу премьера поддержала генерал-губернатор Канады Мэри Саймон. В то же время оппозиция была против. Такое заявление объяснили тем, что Трюдо инициировал выборы "из-за собственных политических амбиций".

По данным СМИ, премьер назначил выборы, чтобы на фоне успешной прививочной кампании получить большинство в парламенте.

Обратите внимание! Либеральная партия лидирует в социологических опросах. Кроме того, около 46% канадцев в последних опросах считают, что страна движется в правильном направлении. Это самый высокий показатель за последние 5 лет.