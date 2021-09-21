Трюдо може очолити уряд у меншості

Наразі підрахунок голосів у Канаді ще триває. Однак про лідерську позицію Ліберальної партії говорять результати підрахунку станом на вечір 20 вересня.

Раніше Вирішальний момент: Трюдо оголосив дострокові парламентські вибори у Канаді

Понад 1 мільйона канадців голосували на виборах поштою. Ці бюлетені почнуть рахувати 21 вересня.

Зауважимо, останні 2 роки Трюдо очолював уряд у меншості. За даними телеканалу, така ж ситуація збережеться і після виборів. Це означатиме, що лібералам доведеться знову покладатися на опозиційні партії, аби схвалювати закони.

Що відомо про вибори у Канаді

15 серпня Трюдо оголосив про проведення дострокових парламентських виборів 20 вересня. Це майже на 2 роки раніше, ніж мало б бути. Ініціативу прем'єра підтримала генерал-губернаторка Канади Мері Саймон. Водночас опозиція була проти. Таку заяву пояснили тим, що Трюдо ініціював вибори "через власні політичні амбіції".

За даними ЗМІ, прем'єр призначив вибори, аби на тлі успішної вакцинальної кампанії отримати більшість у парламенті.

Зверніть увагу! Ліберальна партія лідирує у соціологічних опитуваннях. Крім того, близько 46% канадців в останніх опитуваннях вважають, що країна рухається у правильному напрямку. Це найвищий показник за останні 5 років.