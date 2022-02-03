Соответствующее сообщение опубликовали в телеграм-канале "Выборы президента КМА".

В наше распоряжение поступило видео с одной из камер наблюдения в КМЦ. Здесь видно как неизвестные проходят на 3-й этаж, обливают одну из урн (по предварительной информации зеленкой, – 24 канал), а также выносят другую,

– говорится в заметке.

На кадрах видно, что парней было шестеро, а не 11 как заявлял Сергей Квит. Они спокойно без всяких препятствий вошли в помещение голосования. Один из парней взял урну и пошел с ней к выходу. Злоумышленника никто не пытался остановить.

Остальные четверо подошли ко второй урне, и один из них, очевидно, испортил ее зеленым веществом. Ему также никто не помешал. К парням не подошли ни наблюдатели, ни члены комиссии. Наблюдатели подошли уже, когда молодые люди покинули помещение.

В общем это была пятая попытка НаУКМА избрать себе руководителя. Впервые в Украине на выборах ректора ящик с бюллетенями похитили.

В МОН заявили, что имеют законные основания не признавать выборы НаУКМА состоявшимися. Причиной этого стали указанные нарушения избирательного процесса, его непрозрачность и недемократичность.

Признать выборы, которые проходили не в соответствии с процедурой, министерство не может. Все эти нарушения изложены наблюдателем, который от МОН был в учреждении высшего образования и наблюдал за этими выборами. Там была привлечена полиция, мы запросили и записи с камер видеонаблюдения, где четко было видно, что есть признаки того, что избирательный ящик покидал избирательный участок почти на час,

– заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в комментарии "Укринформу".

Министр отметил, что очень странным показался тот факт, когда кто-то нашел эту шкатулку или на соседней улице или на строительной площадке. Шкатулка была разбита, ту ли они вернули или другую одним словом, вопросов больше чем ответов.

За пост президента Академии на этот раз соревновались два кандидата: Сергей Квит и Александра Гуменная.