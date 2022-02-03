Соответствующее сообщение опубликовали в телеграм-канале "Выборы президента КМА".
В наше распоряжение поступило видео с одной из камер наблюдения в КМЦ. Здесь видно как неизвестные проходят на 3-й этаж, обливают одну из урн (по предварительной информации зеленкой, – 24 канал), а также выносят другую,
– говорится в заметке.
На кадрах видно, что парней было шестеро, а не 11 как заявлял Сергей Квит. Они спокойно без всяких препятствий вошли в помещение голосования. Один из парней взял урну и пошел с ней к выходу. Злоумышленника никто не пытался остановить.
Остальные четверо подошли ко второй урне, и один из них, очевидно, испортил ее зеленым веществом. Ему также никто не помешал. К парням не подошли ни наблюдатели, ни члены комиссии. Наблюдатели подошли уже, когда молодые люди покинули помещение.
В общем это была пятая попытка НаУКМА избрать себе руководителя. Впервые в Украине на выборах ректора ящик с бюллетенями похитили.
В МОН заявили, что имеют законные основания не признавать выборы НаУКМА состоявшимися. Причиной этого стали указанные нарушения избирательного процесса, его непрозрачность и недемократичность.
Признать выборы, которые проходили не в соответствии с процедурой, министерство не может. Все эти нарушения изложены наблюдателем, который от МОН был в учреждении высшего образования и наблюдал за этими выборами. Там была привлечена полиция, мы запросили и записи с камер видеонаблюдения, где четко было видно, что есть признаки того, что избирательный ящик покидал избирательный участок почти на час,
– заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в комментарии "Укринформу".
Министр отметил, что очень странным показался тот факт, когда кто-то нашел эту шкатулку или на соседней улице или на строительной площадке. Шкатулка была разбита, ту ли они вернули или другую одним словом, вопросов больше чем ответов.