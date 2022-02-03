Відповідний допис опублікували у телеграм-каналі "Вибори президента КМА".

У наше розпорядження надійшло відео з однієї із камер спостереження у КМЦ. Тут видно як невідомі проходять на 3-й поверх, обливають одну з урн (за попередньою інформацією зеленкою, – 24 канал), а також виносять іншу,

– йдеться у дописі.

На кадрах видно, що молодиків було шестеро, а не 11 як заявляв Сергій Квіт. Вони спокійно без жодних перешкод увійшли до приміщення голосування. Один із молодиків узяв скриньку та пішов із нею до виходу. Зловмисника ніхто не намагавс зупинити.

Інші четверо підійшли до другої урни, і один з них, вочевидь, зіпсував її зеленою речовиною. Йому також ніхто не завадив. До молодиків не підійшли ні спостерігачі, ані члени комісії. Спостерігачі підійшли уже коли молодики покинули приміщення.

В загальному це була п'ята спроба НаУКМА обрати собі керівника. Вперше в Україні на виборах ректора скриньку з бюлетенями викрали.

У МОН заявили, що мають законні підстави не визнавати вибори НаУКМА такими, що відбулися. Причиною цього стали вказані порушення виборчого процесу, його непрозорість і недемократичність.

Визнати вибори, які відбувалися не у відповідності з процедурою, міністерство не може. Всі ці порушення викладені спостерігачем, який від МОН був в закладі вищої освіти і спостерігав за цими виборами. Там була залучена поліція, ми запросили і записи з камер відеоспостереження, де чітко було видно, що є ознаки того, що виборча скринька залишала виборчу дільницю майже на годину,

– заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у коментарі "Укрінформу".

Міністр зауважив, що дуже дивним здався той факт, коли хтось знайшов цю скриньку чи на сусідній вулиці, чи на будівельному майданчику. Скринька була розбита, чи ту вони повернули чи іншу Одним словом, питань більше ніж відповідей.

За посаду президента академії цього разу змагалися два кандидати: Сергій Квіт та Олександра Гуменна.