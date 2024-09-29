Предварительные данные в воскресенье, 29 сентября, сообщило Der Standard. Такой результат произошел впервые в послевоенной истории страны.

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Выборы в Австрии выиграли ультраправые

Согласно обнародованным прогнозам, ультраправая партия Австрийская партия свободы (FPÖ) под руководством Герберта Кикла имеет самый высокий процент в Национальном совете – 29,1%. Она лидировала в опросах после своей победы на выборах в Европейский парламент в июне.

После нее размещена партия действующего канцлера Карла Негаммера – Австрийская народная партия (ÖVP) с показателем – 26,2%. В то же время социал-демократическая партия Австрии (SPÖ) получила 20,4%. Также отмечается, что зеленые и либералы NEOS были почти на одном уровне – 8,6% и 8,8% соответственно.

Заметим, что Австрийская партия свободы уверяет, что сосредоточивает внимание на внутренних интересах страны, однако ее политикам также обвиняют приверженность к России из-за заявлений о необходимости сотрудничества с Москвой и жалобы на бремя международных санкций.

Однако даже несмотря на это Герберт Кикл отвергает обвинения в пророссийских взглядах, а взамен утверждает, что он и его соратники отстаивают исключительно национальные интересы, а также принципы нейтральности.

Как отмечает Politico, вышеупомянутая была основана группой ветеранов нацизма в 1950-х годах. И таким образом это впервые со времен Второй мировой войны, когда партия с фашистскими наклонностями победила на национальных выборах альпийской страны.