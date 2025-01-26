Митингующие собрались на площади Трех Крестов в полдень, а дальше прошли маршем мимо памятника Копернику до Замковой площади. Как именно проходил митинг белорусской оппозиции – рассказывает корреспондентка 24 Канала.

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Что было на митинге белорусской оппозиции в Варшаве

Люди пришли на митинг в Варшаве с бело-красно-белыми флагами и саркастическими плакатами о белорусском диктаторе. Главным символом марша стал большой флаг, который несли до финальной точки несколько десятков человек. Шествие прошло под названием "Не мой выбор" в день переназначения на седьмой срок "президента" Лукашенко.



Митинг белорусской оппозиции в Варшаве до "выборов" Лукашенко в Беларуси / Фото Софии Назаренко

"Живет Беларусь!", "Свободу политзаключенным!", "Лукашенко в ду**, Беларусь в Европу", "Лукашенко в автозак", – скандировали участники акции протеста. На митинг принесли и чучело, которое внешне напоминало белорусского диктатора.



Чучело Лукашенко на митинге в Варшаве / Фото Софии Назаренко

Большинство из участников акции пытались скрыть свое лицо. Это объясняется запугиваниями со стороны белорусских властей и возможным давлением на родственников, которые остались в стране.

Позже на сцене выступила и руководительница белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская.



Светлана Тихановская выступила на белорусском оппозиционном митинге в Варшаве / Фото Софии Назаренко.

То, что сегодня происходит в Беларуси, уже называют другими словами. Фарс, комедия, спецоперация. Я считаю, что одним из самых метких определений всего этого является – издевательство. Издевательство над избирательной процедурой и самой идеей выборов. Издевательство над белорусским народом и международным сообществом. Мы уже четыре года назад сказали ему (Лукашенко – 24 Канал) наше твердое "нет". И сегодня, в ответ на его беспорядочную клоунаду, мы можем только повторить это,

– сказала она.

Митингующие почтили минутой молчания всех погибших белорусских добровольцев и политических заключенных, которые погибли из-за режима Лукашенко.

Как белорусская оппозиция провела митинг в Варшаве / Фото Софии Назаренко

"Это не мой выбор, не наш выбор, не выбор белорусов, и вообще это не выборы Это спецоперация по очередной попытке Лукашенко переназначить себя на узурпированную должность президента Республики Беларусь. Но он уже проиграл эти выборы: многие страны, парламенты, министры иностранных дел не признают это выборами. И мы говорим, что это фарс, ложь, обман и не признаем Лукашенко", – заявил заместитель Тихановской Павел Латушко.

Кроме того, некоторые митингующие вышли с флагами Украины и скандировали: "Слава Украине".

Весь митинг был в бело-красно-белых флагах: смотрите видео

После марша в Варшаве состоялся форум под названием "Белорусы достойны лучшего". Там, среди белорусских оппозиционеров, состоялась дискуссия о будущем страны.