Социал-демократов опередила правая партия "Национальная коалиция" и ультраправая "Фины", последние несколько лет находившиеся в оппозиции. Глава политсилы – победителя уже сделал громкое заявление об Украине.

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Результаты выборов в Финляндии

По результатам выборов, прошедших 2 апреля в Финляндии, "Национальная коалиция" (НКП) набрала 20,8% голосов, а партия "Финов" – 20,1%. Между тем, политической силе действующего премьера не хватило считанных голосов, чтобы выйти на второе место. СДП получила 19,9% голосов. Явка избирателей составила 71,9%.

Лидер НКП Петтери Орпо заявил, что получил мандат от избирателей на формирование нового правительства. Вскоре после этого Санна Марин признала поражение.

Глава правительства Финляндии поздравила победителей во время своей послевыборной речи. В то же время отметила, что, несмотря на поражение, ее партия набрала "хорошее количество" голосов.

Это действительно хорошее достижение, несмотря на то, что сегодня я не финишировала первой,

– отметила Марин.

Победитель этих выборов лидер "Национальной коалиции" Орпо заявил, что в скором времени начнется работа над формированием нового правительства и парламентской коалиции.

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Орпо призвал Россию убираться из Украины

В своей речи лидер НКП упомянул о российской агрессии против Украины. Петтери Орпо заверил, что солидарность скандинавской страны с Киевом останется сильной во время его пребывания в должности премьера. Также он призвал российского диктатора убирать свои войска из Украины.

Мы поддерживаем вас (украинцев – 24 Канал), мы с вами. Мы не можем принять эту ужасную войну. И мы сделаем все необходимое, чтобы помочь Украине, украинскому народу, потому что они борются за нас. Это понятно. И послание президенту России Владимиру Путину: убирайтесь из Украины, потому что вы проигрываете,

– подчеркнул Орпо.

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В парламенте будет только 1 русскоязычный депутат

Издание Yle сообщило, что по итогам выборов в Финляндии в парламент по русскоязычным кандидатам прошла только Мария Гузенина от Социал-демократической партии. Ее выбрали уже в пятый раз с 2007 года. На выборах члена СДП получила 12 077 голосов в своем округе.

Кстати, мать Гузениной – россиянка, и она говорит на русском языке, но родилась и выросла в Хельсинки.

Из остальных русскоязычных кандидатов ближе всего к мандату подошел заместитель мэра Хельсинки Даниэль Сазонов из "Национальной коалиционной". Всего в парламент баллотировались 14 русскоязычных кандидатов. Примечательно, что половина из них не смогли набрать и сотни голосов.