В Германии идет активная подготовка к выборам в Бундестаг, которые состоятся в сентябре 2021 года. Между тем партия "Зеленых", которая выступает против "Северного потока-2", обогнала правящий "Христианско-демократический союз".

Опрос избирательных симпатий немцев провел исследовательский институт Kantar. Партия "Зеленых" в нем стала самой популярной в стране. Интересно В Бундестаге поддержали идею предоставления Украине летальной оружия, – посол Предвыборная социология: Партия "Зеленых" – 28%,

"Христианско-демократический союз" – 27%,

"Социал-демократическая партия" – 13%. Сейчас отрыв минимален, но промежуточное поражение правящей партии Bild объясняет следствием пандемии и карантинными ограничениями, против которых выступали многие немцы. К слову, партия "Зеленых" активно выступает против строительства "Северного потока-2" и постоянно критикует немецкие власти за поддержку проекта. Коротко о выборах в Германии: Они состоятся только за полгода – 26 сентября 2021. Но уже известно одно – по их итогам в Германии изменится канцлер.

Ангела Меркель, которая возглавляет немецкое правительство уже 16 лет, еще ранее объявила, что после выборов покинет свой пост.

В "Христианско-демократическом союзе" уже выбрали ее преемника. Это действующий председатель партии Армин Лашет – 60-летний политик, который в 2014 году заступался за Владимира Путина.

Тогда он признал, что оккупация Крыма Россией противоречит международному праву, но "нужно ставить себя на место собеседника".

Зато кандидатом в канцлеры от партии "Зеленых" является 40-летняя руководительница партии Анналена Бербок.