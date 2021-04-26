У Німеччині триває активна підготовка до виборів у Бундестаг, що відбудуться у вересні 2021 року. Тим часом партія "Зелених", яка виступає проти "Північного потоку-2", обігнала правлячий "Християнсько-демократичний союз".

Опитування виборчих симпатій німців провів дослідницький інститут Kantar. Партія "Зелених" у ньому стала найпопулярнішою в країні. Цікаво У Бундестазі підтримали ідею надання Україні летальної зброї, – посол Передвиборча соціологія: Партія "Зелених" – 28%,

"Християнсько-демократичний союз" – 27%,

"Соціал-демократична партія" – 13%. Наразі відрив мінімальний, але проміжну поразку правлячої партії Bild пояснює наслідком пандемії та карантинними обмеженнями, проти яких виступали багато німців. До слова, партія "Зелених" активно виступає проти будівництва "Північного потоку-2" та постійно критикує німецьку владу за підтримку проєкту. Коротко про вибори в Німеччині: Вони відбудуться лише за пів року – 26 вересня 2021 року. Та вже відомо одне – за їх підсумками в Німеччині зміниться канцлер.

Ангела Меркель, яка очолює німецький уряд вже 16 років, ще раніше оголосила, що після виборів покине свій пост.

У "Християнсько-демократичному союзі" вже обрали її наступника. Це чинний голова партії Армін Лашет – 60-річний політик, який у 2014 році заступався за Володимира Путіна.

Тоді він визнав, що окупація Криму Росією суперечить міжнародному праву, але "потрібно ставити себе на місце співрозмовника".

Натомість кандидатом у канцлери від партії "Зелених" є 40-річна очільниця партії Анналена Бербок.