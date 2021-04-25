Посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що у Бундестазі позитивно відреагували на можливість надання нашій державі летальної зброї.

Дипломат зазначив, що цю ідею особисто підтримав голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген. Читайте також Україна попросила у Німеччини системи протиракетної оборони, – ЗМІ Вперше впливовий німецький політик, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї!

– написав Андрій Мельник. Посол подякував німецькому колезі та додав, що Україна очікує на конкретні дії Берліна. Breaking️

Вперше впливовий політик, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї! Вдячний @n_roettgen, що дослухався до голосу Чекаєм на конкретні дії Берліна https://t.co/aVX85jUkLk pic.twitter.com/xW5DarGYUV — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 24, 2021 Проте, за інформацією газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, проти надання озброєнь буцімто виступає глава МЗС Німеччини Гайко Маас. Водночас міністерка оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що має відкриту позицію у питанні постачання зброї.