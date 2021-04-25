Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что в Бундестаге положительно отреагировали на возможность предоставления нашему государству летального оружия.

Дипломат отметил, что эту идею лично поддержал глава Комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рьоттген.

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Впервые влиятельный немецкий политик, член президиума ХДС, председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рьоттген поддержал идею предоставления Украине оборонительного оружия!

– написал Андрей Мельник.

Посол поблагодарил немецкого коллегу и добавил, что Украина ожидает конкретных действий Берлина.

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Вперше впливовий політик, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї! Вдячний @n_roettgen, що дослухався до голосу Чекаєм на конкретні дії Берліна https://t.co/aVX85jUkLk pic.twitter.com/xW5DarGYUV — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 24, 2021

Однако, по информации газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, против предоставления вооружений якобы выступает глава МИД Германии Гайко Маас.

В то же время министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что имеет открытую позицию в вопросе поставок оружия.