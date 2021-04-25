В Бундестаге поддержали идею предоставления Украине летального оружия, – посол
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что в Бундестаге положительно отреагировали на возможность предоставления нашему государству летального оружия.
Источник:Андрей Мельник в Твиттере
Дипломат отметил, что эту идею лично поддержал глава Комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рьоттген.
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Впервые влиятельный немецкий политик, член президиума ХДС, председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рьоттген поддержал идею предоставления Украине оборонительного оружия!
– написал Андрей Мельник.
Посол поблагодарил немецкого коллегу и добавил, что Украина ожидает конкретных действий Берлина.
Однако, по информации газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, против предоставления вооружений якобы выступает глава МИД Германии Гайко Маас.
В то же время министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что имеет открытую позицию в вопросе поставок оружия.
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