Украина попросила у Германии системы противоракетной обороны, – СМИ
Украина якобы направила властям Германии список вооружений, которые она бы хотела получить для защиты Черноморского побережья. В этом списке есть системы противоракетной обороны.
Источник:Frankfurter Allgemeine Zeitung
Украина просит оружие у Германии
По данным издания, все попытки Киева тщетны. Против предоставления оружия Украине якобы выступает немецкий министр иностранных дел Гайко Маас.
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В то же время министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что имеет открытую позицию в вопросе поставок оружия. Однако в Христианско-демократическом союзе нет единства на этот счет.
Поставки оружия в регион конфликта всегда нужно оценивать критически,
– сказал член комитета по обороне Тобиас Линднер.
Позиция Германии в обострении у границы Украины
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация на временно оккупированном Донбассе и в Крыму "более чем тревожная". Однако политик считает, что Европейскому Союзу следует поддерживать диалог с Россией несмотря на все разногласия.
- В то же время Меркель призвала президента России Владимира Путина отвести свои войска от границы Украины.
- Маас говорил, что к обострению ситуации на Донбассе приведет запрет строительства российского газопровода "Северный поток-2".
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