Украина якобы направила властям Германии список вооружений, которые она бы хотела получить для защиты Черноморского побережья. В этом списке есть системы противоракетной обороны.

Украина просит оружие у Германии

По данным издания, все попытки Киева тщетны. Против предоставления оружия Украине якобы выступает немецкий министр иностранных дел Гайко Маас.

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В то же время министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что имеет открытую позицию в вопросе поставок оружия. Однако в Христианско-демократическом союзе нет единства на этот счет.

Поставки оружия в регион конфликта всегда нужно оценивать критически,

– сказал член комитета по обороне Тобиас Линднер.

Позиция Германии в обострении у границы Украины