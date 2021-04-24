На одном из полигонов Донецкой области, танковые подразделения Вооруженных сил Украины совместно с представителями Нацгвардии провели боевую тренировку. Бойцы уничтожали условного противника.

Во время тренировок отрабатывали задачи в городской и полевой местностях. В ВСУ подчеркнули, что должны быть готовы к любым событиям у границ Украины.

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Именно поэтому приоритетные направления работы в ООС – постоянные боевые тренировки и налаживание взаимодействия с подразделениями ВСУ.

Каковы результаты тренировок

В результате все заданные цели были поражены с минимальными затратами боевого комплекта. Это свидетельствует о высоком мастерстве и подготовке танковых подразделений.

Кстати, на полигонах также тренировались ЗУ-23 ВСУ.

В ходе тренировок военнослужащие продемонстрировали слаженность действий и профессионализм,

– говорится в заметке ООС.

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