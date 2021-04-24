На Донбассе танкисты ВСУ провели масштабные тренировки: фото
На одном из полигонов Донецкой области, танковые подразделения Вооруженных сил Украины совместно с представителями Нацгвардии провели боевую тренировку. Бойцы уничтожали условного противника.
Источник:ООС
Во время тренировок отрабатывали задачи в городской и полевой местностях. В ВСУ подчеркнули, что должны быть готовы к любым событиям у границ Украины.
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Именно поэтому приоритетные направления работы в ООС – постоянные боевые тренировки и налаживание взаимодействия с подразделениями ВСУ.
Каковы результаты тренировок
В результате все заданные цели были поражены с минимальными затратами боевого комплекта. Это свидетельствует о высоком мастерстве и подготовке танковых подразделений.
Кстати, на полигонах также тренировались ЗУ-23 ВСУ.
В ходе тренировок военнослужащие продемонстрировали слаженность действий и профессионализм,
– говорится в заметке ООС.
Обострение у границ: что надо знать
- В марте – апреле 2021 года Россия активно стягивала свои войска к украинской границе и оккупированному Крыму. Москва пыталась убедить, что это для учений.
- Однако, разведка рассматривала варианты, что агрессор готовится к провокациям. Не исключали даже вероятности наступления.
- Позже в России заявили, что будут отводить свои войска.
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