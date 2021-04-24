На одному з полігонів Донеччини танкові підрозділи Збройних сил України спільно з представниками Нацгвардії провели бойове тренування. Бійці знищували умовного противника.

Під час тренувань відпрацьовували завдання у міській та польовій місцевостях. У ЗСУ наголосили, що повинні бути готові до будь-яких подій біля кордонів України.

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Саме тому пріоритетні напрямки роботи в ООС – постійні бойові тренування та налагодження взаємодії з підрозділами ЗСУ.

Які результати тренувань

У результаті всі задані цілі були уражені з мінімальними витратами бойового комплекту. Це свідчить про високу майстерність та підготовку танкових підрозділів.

До речі, на полігонах також тренувались ЗУ-23 ЗСУ.

В ході тренувань військовослужбовці продемонстрували злагодженість дій та професіоналізм,

– мовиться у дописі ООС.

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