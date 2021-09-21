Я не обмовився, що їх саме три. Адже і "Єдина Росія", і ЛДПР Володимира Жиріновського, і КПРФ Геннадія Зюганова – залежні від Кремля та ним контролюються.

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Взагалі неважливо, від кого конкретно з цих трьох партій сидітимуть депутати в Держдумі. Адже попри, здавалося б, різну партійну приналежність, вони всі зрештою "танцюватимуть під одну дудку".

Вони синхронного голосуватимуть за всі путінські ініціативи: хоч за підняття росіянам пенсійного віку, хоч за побудову Путіну ще одного палацу, хоч за дозвіл Путіну піти на Україну повномасштабною війною.

Навіть попри той факт, що до Держдуми пройшли ще 2 партії (а саме "Справедлива Росія" і "Нові люди") всі розуміють, що вони в жодному разі не будуть іншим путінським партіям опозицією.

Їх так само контролює Кремль. Адже інакше їх би до виборів просто або взагалі не допустили, або ж штучно зрізали б кількість голосів, щоб не змогли здолати прохідний бар'єр.

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Вибори – суцільна фальшивка

Найбільше мене в цій ситуації дивує байдужість росіян. Вони не можуть не розуміти, що ці вибори – величезна фальшивка.

Не може бути, щоб пропутінські партії, які при владі останні 20 років, набрали разом 75% прихильності виборців.

Це точно сфальсифіковані результати, це обман, це махінації. Але росіянам на те байдуже. Їх не зачіпає, що в них відібрали одну з головних людських свобод – в них забрали право вибору.

Їх позбавили права на волевиявлення. Натомість їхній "цар" просто призначив "нових-старих бояр". Вони і наступними роками ухвалюватимуть закони, за якими "холопи-росіяни" зобов'язані жити.

Росіянам байдуже на ситуацію

Як я можу знати, що росіянам байдуже? Я знаю, як виглядає, коли не байдуже. Я бачив це в Києві на власні очі у 2004 році.

Я бачив це у Білорусі, коли здавалося, що абсолютно аполітичні білоруси обурилися намальованими "за" Лукашенка результатами. Обурилися, що в них вкрали право на волевиявлення і вийшли на вулиці.

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Росіяни ж на вулиці не вийшли. Тому і роблю висновок, що їм байдуже і цілком задовольняє "холопська доля". Коли за них усе вирішуватимуть, коли їм крихти з "панського столу" діставатимуться. Коли найголовніше – не гнівити пана і не потрапляти йому під гарячу руку, коли він горілки перебере і зажадає розважитися.