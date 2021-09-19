В Олександра Лукашенка напевно теж COVID-мозку. Він поділився планами купити ракети на мільярд доларів.

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Він хоче їх встановити на білорусько-українському кордоні. Самопроголошений президент тепер боїться нападу з боку України.

Польський президент Анджей Дуда присоромив інших країн Євросоюзу, що вони позбавляють Україну права стати повноправним членом європейської спільноти.

Його слова – це просто наче бальзам на душу.

"Північний потік-2" добудований, але Європарламент раптом ухвалив жорстку резолюцію, де закликав не дати тому російському газогону запрацювати.

А якщо Москва і далі продовжуватиме свою гібридно-агресивну політику, то Європарламент закликає усіх готуватися до відключення Росії від SWIFT, що ізолює російську банківську систему від іншої частини світу.

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Путін – на самоізоляції

Отже, наче "грім серед ясного неба" на початку тижня пролунала новина, що Путін йде на самоізоляцію. Мовляв, чимало серед його оточення наразі виявилися хворими на коронавірус.

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В цій новині я бачу, принаймні, кілька неточностей. В оточенні Путіна – кілька десятків, максимум, кілька сотень людей (якщо рахувати з охороною та обслугою).

Тобто ми повинні повірити, що в цілій Росії не знайшлося кількасот ампул зі "Супутником V", щоб найближче оточення Путіна від COVID-19 вакцинувати? Та бути ж такого не може!

Якщо вони вакциновані або так масово хворіють, що аж сам Путін це помітив і втік у бункер, то висновок напрошується один – "Супутник V" не працює, не захищає і з ним росіяни далі чудово хворіють і заражають один одного.



Путін міг сам захворіти коронавірусом / Фото Getty Images

Це перше, що в голову приходить. Друге – що це сам Путін насправді захворів і тепер його просто сховали від людських очей якомога далі, щоб він міг перехворіти.

Або ж щоб встигли підготувати йому пристойного двійника, якщо організм 68-річного володаря Кремля не впоратись з COVID-19.

Білоруський диктатор брязкає зброєю

Білоруський диктатор зненацька узявся зброєю брязкати на початку тижня. Каже, що купить на мільярд доларів російських зенітно-ракетних комплексів с-400 і поставить їх біля українського кордону.

Хоче розвернути в бік Києва – Лукашенкові з цього боку тепер вбачається небезпека.

Всі його пояснення повна маячня. Адже в Лукашенка немає того мільярда на купівлю нової зброї, то ж якщо російські С-400 в Білорусі і з'являться, то це точно не будуть білоруські с-400 російського виробництва.

Ще один доказ окупації

Це будуть російські с-400 – російського виробництва і під контролем росіян. Тобто під виглядом купівлі тих ракетних комплексів просто відбудеться передислокація російських військ на білоруську територію.

Це, звісно, буде ще одним доказом окупації Росією Білорусі, але насправді важливішим є те, що російські війська, зокрема і ракетні, погрожуватимуть нам ще й із Півночі (звідти їм летіти в Київ лише кілька хвилин).

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Смішна новина про божевільні плани вусатого білоруського диктатора "купити іграшкової зброї на мільярд баксів" раптом перетворюється на загрозливу для нас новину.

Коли розумієш, що всі слова та пояснення Лукашенка можуть бути лише ширмою, яка прикриває справжні плани Росії про накопичення своїх військ максимально близько до української столиці.

Заяви польського президента

Польський президент заявив, що Європейському Союзу не варто "закуклюватися у бульбашку" з наявних нині країн-членів. Навпаки варто розширюватися, зокрема і за допомогою України.

Ба більше, Анджей Дуда мав сміливість присоромити решту європейських держав, мовляв, це взагалі нечесно з їхнього боку відмовляти Україні (яка стільки зробила заради свого європейського майбутнього).

Справді, дуже приємно таке чути від нашого сусіда. Не тому, що такі заклики можуть спрацювати і нас вже завтра візьмуть у ЄС.

Ні, такого щастя нам не буде. Навіть просто усвідомлювати, що очільник Польщі є нам союзником, що нашим сусідам-полякам не байдужа наша доля – це дорого коштує.



Дуда підтримує Україну / Фото "Радіо Свободи"

Адже з поляками в нас тривалий час були не найкращі відносини, але зараз, як ми бачимо, все в минулому. Приємно усвідомлювати, що не тільки литовці, але й поляки можуть бути нашими адвокатами й союзниками в ЄС.

Резолюція Європарламенту

Але і сам Євросоюз нас потішив, точніше Європарламент. Він цього тижня ухвалив реально жорстку резолюцію щодо Росії. Євродепутати визнали, що агресивна політика держави-окупанта загрожує і їхнім країнам, і країнам так званого "східного партнерства".

Звісно ми та грузини і так давно знаємо про агресивність Росії. Водночас найголовніше, що і європейці про це не забувають. Подібні резолюції і дотепер продовжують ухвалювати на рівні поважних європейських інституції.

Це свідчить, що Кремлю таки не вдалося скупити значну кількість європейських політиків, Кремлю і досі не вдається стимулювати Європу заплющити очі на кремлівські витівки.

Тому попри те, що і ця резолюція Європарламенту ні до чого не зобов'язувальна "декларація". Якби її не було (або якби була вона м'якшою), то це був би загрозливий дзвіночок, що ось-ось ми із Росією залишимося сам на сам. На щастя, такого не сталося.

Вибори в Росії

Вибори в Росії відбуваються від 17 вересня і триватимуть аж 3 дні. Росіянам дають цей час не для того, щоб кожен з них дійшов до дільниць і проголосував.

Мета такого довготривалого волевиявлення в іншому – щоб провернути якісніші фальсифікації провернути. Адже Кремль має обґрунтовані побоювання, що просто намалювати "Єдиній Росії" 80% буде занадто небезпечно.



Вибори в Росії без майбутнього / Фото РБК

Кремль не хоче повторення Білорусі

Бо коли Лукашенко таке собі зробив, то обурені білоруси вийшли на вулиці. Звісно, Кремль собі такого повторення не хоче, тому намагається зіграти тонкіше.

Він вдає, що пропонує росіянам реальну альтернативу "Єдиній Росії". Мовиться не про фіктивну опозицію у вигляді ЛДПР Жиріновського чи КПРФ Зюганова.

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Мовиться про кілька дрібних і не надто відомих партій. Щоправда, їх до Держдуми все одно не пропустять. Їм намалюють голосів менше за прохідний бар'єр. Водночас так Кремль хоче "вбити двох зайців":

не допустити в суспільстві соціального вибуху (мовляв, були ж альтернативні партії, то претенезій не повинно бути);

всі голоси, які віддали за дрібні альтернативні партії (яким не дозволять здолати прохідний бар'єр) у законний спосіб перекинуть "Єдиній Росії", ЛДПР та КПРФ.

Тобто така "альтернатива без альтернативи" очікує росіян наразі на виборчих дільницях. Я б сказав, що росіян там очікує "майбутнє без майбутнього".