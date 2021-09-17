В бюллетенях никого попросту нет, кроме путинской партии "Единой России" и так называемой "системной оппозиции". То есть лояльных путину "оппозиционеров".

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Но Путину жизненно необходимо продолжать играть в так называемую "контролируемую демократию". Это когда фасадно вроде как выборы и есть, а внутри никакого выбора вовсе нет.

Я сегодня постараюсь не закапываться во все и так понятные темы. Я лишь обрисую для вас, как эти выборы проходят и почему "Единороссы" снова получат большинство в Госдуме.

Следовательно, никаких сдвигов в политике России не произойдет. Но главное и сами россияне не будут против того, что их снова грубо изнасилуют.

Неприятный сюрприз Путину

В этом году, похоже, даже в Кремле не уверены на 100%, что им так легко удастся сфальсифицировать выборы без последствий. Тем более, после белорусских протестов в Кремле уже ни в чем не уверены.

Почему? Давайте посмотрим на опросы российского "Левада-Центра". Конечно, в России вы никогда не увидите реального рейтинга ни Путина, ни его партии. Но есть косвенные признаки.



Реального рейтинга Путина в России нет / Фото Getty Images

Путин все 20 лет своего правления проталкивает избирателю идею враждебности с Западом. Мол, иногда можно и потерпеть то, что в холодильнике пусто. Зато проклятый Запад будет боятся Кремля.

В 2016 году, к слову, после оккупации Крыма и начала война на Донбассе, россияне реально бежали голосовать за путинскую партию.

И вот накануне выборов в Госдуму "Левада-Центр" спросил у россиян, какой они видят Россию будущего. И здесь Путина ждал неприятный сюрприз.

Результаты опроса

Оказалось, что всего 32% вторят Кремлю и хотят видеть страну, цитирую " великой державой, которую уважают и побаиваются другие страны".

В противовес 66% заявили, что плевать на величие, важен нормальный уровень жизни граждан.

Для победы без фальсификаций Путину нужна как минимум зеркальная история. Потому у Путина и напряглись ведь, кроме мнимого величия, предложить россиянам ему нечего.

Это подтверждает и тот факт, что во главе партии "Единая Россия" находится министр обороны России Сергей Шойгу. Но на России пошли и на другие избитые хитрости.

К чему прибегли

• Первое. Путин заблаговременно попытался сделать эти выборы чистыми для себя.

Он просто истребил из политического поля всех, кто хоть немного шел в оппозиции его партии. Но, ради всё той же "фасадной демократии", в списках все же присутствует аж 14 партий, хотя 10 из них – это банальные пустышки.

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А вот на оставшиеся три, кроме "Единой России", я бы обратил отдельное внимание. Это коммунисты, ЛДПР и "Справедливая Россия".

Их задача – создавать видимость политического плюрализма, а по-факту все они всегда поют в унисон с Путиным.

Кроме того, Кремль создал и несколько новых, якобы независимых партий. Их задача – также создать видимость выбора. Но все понимают, что 5% проходной барьер они не пройдут, а потому голоса за них также перетекут к путинской партии.

• Второе. Уничтожить не только оппозицию, но и всё что с ней связано.

Например, уж сильно напугала Кремль инициатива Навального "Умное голосование".

Что такое "Умное голосование"? Это платформа, которая предлагает избирателю конкретных кандидатов в конкретных округах, проголосовав за которых россияне могут сломать планы Кремля по захвату 60 – 70% голосов в Госдуме.



При чем, как правило, "Умное голосование" предлагало далеко не кристальных кандидатов. Цель не столько дать победить оппозиции, сколько сломать систему Путина.

Забавно, что прихвостень Путина Жириновский тут же разразился абсурдными заявлениями о том, что "Умное голосование" – это "нарушение демократии". В России такое звучит как минимум странно.



Врага Путина тоже устранили / Фото Getty Images

Угрозы в сторону Apple и Google

В целом в Кремле так испугались этой системы, что пошли на её полное уничтожение. Сначала Роскомнадзор заблокировал сайт "Умного голосования".

Но его приложения остались доступными для скачивания на платформах Apple и Google. Поэтому Кремль стал требовать и их блокировки.

Когда же этого не случилось, у Путина завизжали, что это разработка Пентагона и вообще это вмешательство Америки в российские выборы. Когда и это не помогло, в Кремле просто прибегли к излюбленной тактике запугивания.

Буквально вчера в Госдуме пригрозили обеим компаниям уголовной ответственностью, если те немедленно не удалят приложение из своих плей-маркетов.

И вот сегодня вдруг становится известно, что и компании удалили "Умное голосование" из своих ресурсов. Многие тут же заявили, что американские компании просто прогнулись под Кремль.

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В то же время сразу 2 издания – The New York Times и Bloomberg – утверждают, что компании удалили приложение из-за угроз уголовного преследования своих конкретных сотрудников в России.

Почему аж 3 дня

Идем дальше. Выборы длятся аж 3 дня, вместо одного. Может показаться, что это круто и удобно, ведь и правда, в день выборов кто-то может заболеть, не сможет прийти на участок из-за работы и так далее. Тут целых 3 дня – приходи, когда будет возможность. Голосуй.

Но Кремль растянул выборы на 3 дня вовсе не из-за заботы о комфорте россиян, а именно из-за страха провала своей стратегии захвата власти.

Сегодня в сети появились кадры с огромными очередями людей перед избирательными участками. Возможно кому-то покажется, что россияне просто рвутся отдать свой голос! Но это не так.

Причина куда банальнее – просто власть свозит бюджетников автобусами, те голосуют на одном участке, а дальше едут на другой.

И такая карусель с липовыми голосами повторяется по кругу.

Более того, Кремль настолько не уверен в своей честной победе, что возит автобусами на избирательные участки и жителей оккупированных территорий Донбасса, которые получили российские паспорта. А таких по разным оценкам около 2 миллионов.

Кроме того, к голосованию привлекли и жителей оккупированного Крыма, а это еще около 1,5 миллиона человек.

В украинском МИДе уже отреагировали на такое грубейшее нарушение международного права.

Выборы не признают

К слову, в этом году выборы в России, которые еще даже не состоялись, уже не хотят признавать цивилизованные страны. В

Во-первых, нормальных международных наблюдателей, например из ОБСЕ, российская власть на участки не допустила. То есть фальсифицируй не хочу – все равно никто не увидит.

Кроме того, вчера Европарламент уже призвал ЕС не признавать результаты выборов в России из-за тотальных фальсификаций и, что важно, из-за преследования российской оппозиции. Я бы даже сказал истребления российской оппозиции.

И такое непризнание реально может привести к первым международным последствиям для Кремля. Так считает российский правозащитник Марк Фейгин.

Что-то мне подсказывает, что Путин ради сохранения власти готов даже не на такую изоляцию.

Все попытки сделать видимость демократических выборов всего лишь прикрытие для очередного захвата власти.

Эксперты уже сегодня называют результаты выборов. "Единая Россия" нарисует себе 60% голосов, еще 15 – 19% отдадут коммунистам, а ЛДПР Жириновского получит около 12%.

Поэтому в ближайшие 5 лет судьбу россиян будут решать все те же клептократы и бандиты, о которых мы поговорим уже в следующей теме.