Такое мнение в эфире 24 канала высказал собственный корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк. По его мнению, так называемая хакерская атака США является бредом.

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В Москве заявили о "хакерской атаке" США

Журналист считает, что Кремль таким заявлением демонстрирует то, что якобы кто-то не хочет парламентские выборы.

Они ищут на выборах врагов. Кто-то обязательно должен прийти и помешать им создать большинство "Единой России" для так называемого нового парламента. Роман Цимбалюк Журналист

По словам Цимбалюка, даже если и заявление Москвы соответствует действительности, то вряд ли атака повлияла бы на ход голосования. "Россия сейчас заявляет, что все в порядке. Они опять всех преодолели и снова Путин всех победил", – подытожил корреспондент.

Путин проголосовал онлайн

Цимбалюк также рассказал, что на выборах в Госдуму Владимир Путин впервые проголосовал онлайн. Глава Кремля обычно приходил голосовать на участок вживую.

"Путин скрывается сейчас в "бункере" из-за коронавируса у людей из его окружения", – пояснил медийник.

Что именно заявили в России?

О хакерских атаках сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова. Чиновница заверила, что на портал федеральной платформы дистанционного электронного голосования "идут серьезные интернет-атаки". Якобы 50% из них – из США, из Германии – 25%, из Кореи – 20%, а из Китая – 5%.

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