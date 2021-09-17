Таку думку в ефірі 24 каналу висловив власний кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк. На його думку, так звана хакерська атака США є маячнею.

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У Москві заявили про "хакерську атаку" США

Журналіст вважає, що Кремль такою заявою демонструє те, що нібито хтось не хоче парламентські вибори.

Вони шукають на виборах ворогів. Хтось обов'язково має прийти й завадити їм створити більшість "Єдиної Росії" для так званого нового парламенту. Роман Цимбалюк Журналіст

За словами Цимбалюка, навіть якщо і заява Москви відповідає дійсності, то навряд атака вплинула б на хід голосування. "Росія зараз заявляє, що все гаразд. Вони знову всіх подолали й знову Путін усіх переміг", – підсумував кореспондент.

Путін проголосував онлайн

Цимбалюк також розповів, що на виборах у Держдуму Володимир Путін уперше проголосував онлайн. Очільник Кремля зазвичай приходив голосувати на дільницю наживо.

"Путін переховується зараз у "бункері" через коронавірус у людей із його оточення", – пояснив медійник.

Що саме заявили у Росії? Про хакерські атаки повідомила глава Центрвиборчкому Росії Елла Памфілова. Чиновниця запевнила, що на портал федеральної платформи дистанційного електронного голосування "йдуть серйозні інтернет-атаки". Нібито 50% із них – зі Сполучених Штатів Америки, з Німеччини – 25%, з Кореї – 20%, а з Китаю – 5%.

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