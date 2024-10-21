Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Республики Молдова, передает 24 Канал.

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Результаты выборов и референдума в Молдове

По состоянию на 8:00 ЦИК обработала 98,24% голосов, или 2180 из 2219 протоколов по выбору будущего президента.

Так, лидирует в голосовании нынешний президент страны Майя Санду – она заручилась поддержкой 41,89% избирателей (635 317 голосов). Второе место занял бывший генеральный прокурор Александр Стояногло – он набрал 26,35% (399 828 голосов). В то же время бывший мэр города Бельцы Ренато Усатый набрал всего 13.74% (208 399 голосов).

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Менее положительными являются результаты конституционного референдума,, который должен закрепить необратимый путь страны в ЕС. Уже обработано 98,29% всех протоколов и ситуация по сравнению с прошлыми результатами незначительно выровнялась. Голосование показывает полный паритет – 50% граждан Молдовы высказались за европейский курс, а еще 50% – против.

Отметим, что днем ранее Майя Санду заявила, что они имеют доказательства попытки масштабной покупки 300 тысяч голосов. В то же время президент не указала, удалось ли это выполнить заказчикам.