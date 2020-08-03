Киевляне вскоре будут выбирать мэра столицы. Однако, согласно свежим опросам социологической группы "Рейтинг" уже стало известно, что в рейтинге лидирует действующий городской голова Виталий Кличко. За него готовы проголосовать 41,7% горожан. Почему большинство киевлян не хочет нового главу города – читайте дальше.

Почему Кличко лидирует в рейтинге

Заместитель директора социологической группы Рейтинг Любомир Мысов в эфире 24 канала объяснил, почему Виталий Кличко лидирует в рейтинге кандидатов в мэры Киева. Он отметил, что есть 3 причины такого результата.

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1. Сильной альтернативы и конкуренции для Кличко нет

Мысов заверил, что для Виталия Кличко пока нет достойного конкурента.

"Ни одна из партий, политических игроков не выдвинула кандидатов на уровне Кличко. Тем более, его рейтинг уже растет несколько месяцев подряд. Только с начала кампании рейтинг вырос почти вдвое", – сказал Мысов.

2. Кличко попадает в общий образ "крепкого хозяйственника"

Как пояснил эксперт, в Украине сложилась общая ситуация по оценке власти. "Мы имеем ситуацию, когда центральную власть оценивают негативно, а местную – значительно лучше. Соответственно, Кличко попадает в общий образ "крепкого хозяйственника", который обеспечивает потребности горожан", – отметил Мысов.

По его словам, именно из-за этого к Кличко относятся положительно.

3. Киевляне убеждены, что Кличко улучшил ситуацию в Киеве

Мысов подчеркнул, что еще одной причиной такого высокого рейтинга Кличко является то, что большая часть горожан убеждены – ситуация в городе улучшилась за время его работы в мэрии.

"Он создает такой ореол стабильности в противовес общеполитической ситуации в государстве. Это дает ему базу для такого рейтинга", – подытожил Мысов.

Справка. 25 октября 2020 года состоятся очередные выборы мэра Киева и Киевсовета. Согласно исследованиям нескольких социологических групп, еще от начала кампании больше всего голосов киевляне готовы отдать за действующего городского главу Виталия Кличко.

Рейтинг кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала