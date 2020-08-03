Кияни незабаром обиратимуть мера столиці. Однак, згідно з свіжим опитуванням соціологічної групи "Рейтинг" вже стало відомо, що у рейтингу лідирує чинний міський голова Віталій Кличко. За нього готові проголосувати 41,7% містян. Чому більшість киян не хоче нового очільника міста – читайте далі.

Чому Кличко лідирує у рейтингу

Заступник директора соціологічної групи Рейтинг Любомир Мисів в ефірі 24 каналу пояснив, чому Віталій Кличко лідирує у рейтингу кандидатів у мери Києва. Він зауважив, що є 3 причини такого результату.

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1. Сильної альтернативи та конкуренції для Кличка немає

Мисів запевнив, що для Віталія Кличка наразі немає достойного конкурента.

"Жодна з партій, політичних гравців не висунула кандидатів на рівні Кличка. Тим паче, його рейтинг вже зростає кілька місяців поспіль. Лише з початку кампанії рейтинг зріс майже вдвічі", – сказав Мисів.

2. Кличко потрапляє у загальний образ "міцного господарника"

Як пояснив експерт, в Україні склалась загальна ситуація щодо оцінки влади. "Ми маємо ситуацію, коли центральну владу оцінюють негативно, а місцеву – значно краще. Відповідно, Кличко потрапляє в загальний образ "міцного господарника", який забезпечує потреби містян", – зауважив Мисів.

За його словами, саме через це до Кличка ставляться позитивно.

3. Кияни переконані, що Кличко покращив ситуацію у Києві

Мисів наголосив, що ще однією причиною такого високого рейтингу Кличка є те, що більша частина містян переконані – ситуація у місті покращилась за час його роботи у мерії.

"Він створює такий ореол стабільності на противагу загальнополітичноїї ситуації в державі. Це дає йому базу для такого рейтингу", – підсумував Мисів.

Довідка. 25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори мера Києва і Київради. Згідно з дослідженнями кількох соціологічних груп, ще від початку кампанії найбільше голосів кияни готові віддати за чинного міського голову Віталія Кличка.



Рейтинг кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу