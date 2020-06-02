ЦИК не имеет денег, чтобы провести выборы в 208-м округе Черниговской области. Это округ, на котором ранее избрали покойного нардепа Валерия Давыденко. Кроме того, в комиссию не поступало ни одного документа, который бы удостоверял досрочное прекращение полномочий народного депутата Давыденко.

Грошей на вибори в окрузі померлого депутата Давиденка немає

Наразі Центральна виборна комісія не має юридичних підстав для розгляду питання перевиборів, заявив голова ЦВК Олег Діденко, повідомляє 24 канал.

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Наразі до ЦВК не надходив жоден документ, який би засвідчував факт дострокового припинення повноважень народного депутата (покійного Давиденка – 24 канал),

– зазначив Діденко.

За його словами, комісія почне працювати над цим питанням, коли відповідні документи надійдуть.

Голова ЦВК також наголосив, що існує ще одна проблема, чому доля виборів на 208-му окрузі на Чернігівщині під загрозою. Це нестача фінансування.

"Останніми змінами до закону про держбюджет на 2020 рік не передбачене фінансування на проведення проміжних виборів", – додав Діденко. Тому питання призначення проміжних виборів на окрузі потрібно розглядати разом з питанням фінансування цих виборів.

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