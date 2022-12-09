Громкие обвинения соседей

Ярослав Качиньский, отвечая на вопрос о польско-немецких отношениях, а именно, где ФРГ должна уступить во взаимных отношениях, отметил, что немцы "должны уступить во всем, что касается выводов из нашей истории, а особенно – Второй мировой войны".

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Он также заявил, что немцы "должны выплатить компенсацию", а также "должны честно искупить", а не, по его словам, "половинчато".

Но я глубоко убежден, что это также касается и будущего Германии, потому что попытка восстановления, хотя и в совершенно других формах, немецкого империализма, если будет продолжаться, закончится еще одной катастрофой для Германии и, к сожалению, также для Европы,

– подчеркнул лидер консервативной политсилы.

Поиск виновных среди "своих"

На вопрос о ситуации в польской политике и "том, что больше всего ее отравляет", Качиньский оценил, что "самым ядовитым элементом" является "тотальная оппозиция". Правда уточнил, что не сам факт ее существования, а "лишь то, что она приобрела такой характер, который сама описала как тотальный", пожаловавшись, что оппозиция в Польше "отвергает все правила, от правил культурного языка до правил, касающихся национальной солидарности".

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Таким образом, предвыборный процесс набирает все новые и новые обороты. Ярослав Качиньский, чтобы снова протянуть "ПиС" в парламент в 2023 году, сосредотачивается, главным образом, на нападениях на Германию, требуя репараций за Вторую мировую войну, и активно выдвигает нарратив, согласно которому Берлин хочет гибели Польши, а инструментом для достижения этой цели видит именно внутригосударственную оппозицию.

И это, пожалуй, только начало. Остается надеяться, что подобный поиск политических дивидендов не переформатирует воображение польских вождей относительно того, кто действительно является источником всех проблем и кто действительно представляет угрозу для независимого существования стран региона и мира.

В противном случае заказывать песни будут совсем другие и совсем недружественные ко всей окружающей среде силы…