В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы. Сейчас в стране перестали работать сайты крупнейших средств массовой информации. Кроме этого, в Минске выключили городское освещение.

Об этом сообщает издание "Медуза". Читайте также Завершились выборы президента Беларуси: силовики начали задерживать людей, начались столкновения По состоянию на 22:00 пользователи не могут открыть страницы таких изданий: государственного агентства "Белта";

крупнейшего независимого портала TUT.by.;

а также "Наша нива", "Онлайнер", "Беларусский партизан". Кроме этого, не работает официальный сайт президента Беларуси.

Сайт президента Республіки Білорусь також не працює / Скриншот Сейчас в Минске перестали работать такие службы такси, как Uber и "Яндекс. Такси". Как сообщает издание "МБХ-медиа", в столице Беларуси выключили городское освещение. Президентские выборы в Беларуси: что известно Основной день голосования на выборах президента Беларуси был 9 августа. Ключевым вопросом было то, выиграет ли оппозиционная кандидатка Светлана Тихановская у Александра Лукашенко.

Впрочем государственные экзит-полы показали, что действующий президент Беларуси получил почти 80% голосов избирателей. Впрочем белорусы не соглашаются с результатами экзит-поллов. Они начали выходить на протесты.

До выборов независимые опросы показывали, что Лукашенко мог бы набрать менее 5% голосов, а значит проиграл бы выборы. Эти опросы вряд ли объективны, но чрезвычайно низкие рейтинги президента – очень показательны.

Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси – в 20:00 по местному времени – силовики начали задерживать людей. Задержания происходят не только возле избирательных участков, но и в спальных районах. В итоге между правоохранителями и протестующими начались столкновения.