У Білорусі 9 серпня пройшли президентські вибори. Наразі в країні перестали працювати сайти найбільших засобів масової інформації. Крім цього, в Мінську вимкнули міське освітлення.

Про це повідомляє видання "Медуза". Читайте також Завершилися вибори президента Білорусі: силовики почали затримувати людей, почалися сутички Станом на 22:00 користувачі не можуть відкрити сторінки таких видань: державного агентства "Белта";

найбільшого незалежного порталу TUT.by.;

а також "Наша нива", "Онлайнер", "Білоруський партизан". Крім цього, не працює офіційний сайт президента Білорусі.

Сайт президента Республіки Білорусь також не працює / Скриншот Наразі в Мінську перестали працювати такі служби таксі, як Uber та "Яндекс. Таксі". Як повідомляє видання "МБХ-медіа", у столиці Білорусі вимкнули міське освітлення. Президентські вибори в Білорусі: що відомо Основний день голосування на виборах президента Білорусі був 9 серпня. Ключовим питанням було те, чи виграє опозиційна кандидатка Світлана Тихановська в Олександра Лукашенка.

Втім державні екзит-поли показали, що чинний президент Білорусі отримав майже 80% голосів виборців. Втім білоруси не погоджуються з результатами екзит-полів. Вони почали виходити на протести.

До виборів незалежні опитування показували, що Лукашенко мав би набрати менше як 5% голосів, а отже програв би вибори. Ці опитування навряд є об'єктивними, але надзвичайно низькі рейтинги президента – дуже показові.

Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі – о 20:00 за місцевим часом – силовики почали затримувати людей. Затримання відбуваються не лише біля виборчих дільниць, а і у спальних районах. Зрештою між правоохоронцями та протестувальниками почалися сутички.