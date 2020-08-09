Вибори президента Білорусі: в країні не працюють сайти найбільших ЗМІ
У Білорусі 9 серпня пройшли президентські вибори. Наразі в країні перестали працювати сайти найбільших засобів масової інформації. Крім цього, в Мінську вимкнули міське освітлення.
Про це повідомляє видання "Медуза".
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Станом на 22:00 користувачі не можуть відкрити сторінки таких видань:
- державного агентства "Белта";
- найбільшого незалежного порталу TUT.by.;
- а також "Наша нива", "Онлайнер", "Білоруський партизан".
Крім цього, не працює офіційний сайт президента Білорусі.
Сайт президента Республіки Білорусь також не працює / Скриншот
Наразі в Мінську перестали працювати такі служби таксі, як Uber та "Яндекс. Таксі".
Як повідомляє видання "МБХ-медіа", у столиці Білорусі вимкнули міське освітлення.
Президентські вибори в Білорусі: що відомо
- Основний день голосування на виборах президента Білорусі був 9 серпня. Ключовим питанням було те, чи виграє опозиційна кандидатка Світлана Тихановська в Олександра Лукашенка.
- Втім державні екзит-поли показали, що чинний президент Білорусі отримав майже 80% голосів виборців. Втім білоруси не погоджуються з результатами екзит-полів. Вони почали виходити на протести.
- До виборів незалежні опитування показували, що Лукашенко мав би набрати менше як 5% голосів, а отже програв би вибори. Ці опитування навряд є об'єктивними, але надзвичайно низькі рейтинги президента – дуже показові.
- Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі – о 20:00 за місцевим часом – силовики почали затримувати людей. Затримання відбуваються не лише біля виборчих дільниць, а і у спальних районах. Зрештою між правоохоронцями та протестувальниками почалися сутички.