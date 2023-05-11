Соответствующее заявление президента Латвии появилось на официальном сайте главы государства. В нем говорится, что в предстоящих выборах Эгилс Левитс участвовать не будет.

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Коалиция внутри Латвии расколота

Свое непростое решение президент Латвии объяснил расколом в Сейме страны. Этот орган занимается избранием главы государства. И он не пришел к единодушию в вопросе предстоящих выборов президента. По имеющейся информации, Левитса поддерживают две партии, а остальные две – другого кандидата.

Действующий президент предусмотрел не самый лучший сценарий. В нем решающие голоса на президентской гонке будут за партиями, "не представляющими западный курс Латвии".

Это стало бы сигналом к тому, что прокремлевские и олигархические круги могут оказать влияние в таком важном вопросе, как выборы президента,

– отметил Левитс.

Глава государства отметил, что соответствующий сценарий развития событий должен был бы наложить отпечаток на позицию президента Латвии. Более того, это осложнило бы представление интересов страны.

"Учитывая де-факто формируемую в настоящее время коалицию с прокремлевскими политическими силами, связанными с олигархами, я принял решение не участвовать в президентских выборах 31 мая. Я призываю другого кандидата, которого поддерживает партнер по коалиции, сделать то же самое", – добавил он.

Таким образом, отметил Левитс, коалиции удастся определиться с единым кандидатом и отдать голоса за него.