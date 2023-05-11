Відповідна заява президента Латвії з'явилася на офіційному сайті глави держави. У ній йдеться про те, що у майбутніх виборах Егілс Левітс брати участі не буде.
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Коаліція всередині Латвії розколота
Своє непросте рішення президент Латвії пояснив розколом у Сеймі країни. Цей орган займається обранням глави держави. І він не дійшов одностайності у питанні майбутніх виборів президента. За наявною інформацією, Левітса підтримують дві партії, а решта дві – іншого кандидата.
Чинний президент передбачив не найкращий сценарій. У ньому вирішальні голоси на президентських перегонах будуть за партіями, "які не представляють західний курс Латвії".
Це стало б сигналом до того, що прокремлівські та олігархічні кола можуть стати мати вплив у такому важливому питанні, як вибори президента,
– зазначив Левітс.
Глава держави зауважив, що відповідний сценарій розвитку подій, мав би накласти відбиток на позицію президента Латвії. Ба більше, це б ускладнило представлення інтересів країни.
"Ураховуючи де-факто коаліцію з прокремлівськими політичними силами, що формується наразі, пов'язаними з олігархами, я ухвалив рішення не брати участь у президентських виборах 31 травня. Я закликаю іншого кандидата, якого підтримує партнер по коаліції, зробити те ж саме", – додав він.
Таким чином, зазначив Левітс, коаліції вдасться визначитися з єдиним кандидатом і віддати голоси за нього.
- Нагадаємо, що Егілс Левітс приїжджав до України 3 березня. Він прибув до Львова, де зустрівся з главою держави Володимиром Зеленським.
- Під час зустрічі Зеленський і Левітс підписали спільну декларацію. Вона засвідчує підтримку Латвією повноправної європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави.
- Володимир Зеленський підкреслив, що лише з Україною Європейський проєкт стане дійсно довершеним, а НАТО – міцним захисником як народів Європи, так і всіх тих, хто поділяє спільні цінності.