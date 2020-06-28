В Польше 28 июня проводят первый тур президентских выборов. Они должны были состояться еще в мае, однако помешала эпидемия коронавируса. Сейчас ситуация с COVID-19 в Польше наладилась, поэтому, проголосовать граждане смогут по смешанной системе. О главных кандидатах в президентское кресло, а также – как происходят в 2020 году выборы президента Польши читайте дальше.

Как проходят выборы в Польше

Ранее В Польше так и не состоялись выборы, запланированные на 10 мая

Сначала выборы президента Польши планировали провести 10 мая. Впрочем, в планы поляков неожиданно вмешалась эпидемия коронавируса. Следовательно, выборы президента Польши пришлось перенести на более поздний срок.

В апреле правящая власть хотела продолжить президентство Анджея Дуды еще на два года.

Соответствующий проект закона даже внесли в Сейм, впрочем, дальше дело не пошло.

Далее в Польше думали провести выборы в заочной форме, то есть по почте. Все – в интересах безопасности граждан и в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

В конце концов парламент принял закон, предусматривающий смешанную систему голосования. То есть будут и избирательные участки. И возможность для тех, кто на карантине, и других желающих голосовать по почте.

Кто среди кандидатов

Их 11, но реальная борьба развернется лишь между тремя.

Список кандидатов на выборах президента Польши в 2020 году:

Роберт Бедронь – от партии "Весна", его поддерживают также "Союз демократических левых сил" и "Левые вместе".

Кшиштоф Босак – выдвинулся от "Конфедерации свободы и независимости" и "Народного движения".

Анджей Дуда – действующий президент Польши, беспартийный. Его поддерживают партии "Право и справедливость", "Согласие", "Солидарная Польша", "Союз христианских семей".

Марек Якубяк – беспартийный;

Шимон Головня – беспартийный;

Рафал Тшасковский – "Гражданская платформа", поддерживают его кандидатуру также "Новочестная", "Инициативная Польша", "Зеленые", "Демократическая партия", "Вольность и Равенство".

Владислав Коснияк-Камыш – его выдвигает "Польская крестьянская партия", поддерживает также "Союз европейских демократов".

Мирослав Пйотровски – выдвинут от партии "Движение истинная Европа".

Павел Тинайно – беспартийный.

Станислав Жолтек – от "Конгресса новой правицы";

Вальдемар Витковски – от "Рабочего союза", его поддерживает также "Польская Левица".

Между кем развернется основная борьба

Среди главных кандидатов на будущего руководителя страны называют трех претендентов: действующего президента Анджея Дуду, мэра Варшавы Рафала Тшасковского и журналиста и телеведущего Шимона Головню.

В первом круге голосования за Анджея Дуду свои голоса готовы отдать 38% поляков, за Рафала Тшасковского – 27%. Такие результаты опроса общественного мнения обнародовало агентство Kantar за неделю до выборов.

Последние данные опроса Maison&Partners, опубликованного Onet, показывают, что Дуда хотя и вероятно выиграет в первом туре, но может проиграть во втором и Тшасковскому, и Головне.

В случае если во втором туре Дуде придется бороться с Тшасковским, расклад будет таким: 39% у Дуды и 42% у Тшасковского.

В случае пары Дуда – Головня первый получит 38%, второй – 46%.

Отношение главных кандидатов к Украине

Действующий президент Польши Анджей Дуда поддерживает Украину на международной арене. Он не раз выступал с резкой критикой России и ее агрессии в отношении нашего государства.

"Мы не можем оставить Украину при следующих обстоятельствах. Поэтому везде, где я нахожусь, на международной арене, я подчеркиваю, что нужно соблюдать международное право. Ведь никому не нужно объяснять, насколько угрожающей является ситуация, при которой Европа и весь мир признали бы, что можно согласиться на изменение границ силой, даже если это согласие является молчаливым", – недавно заявил он.

Шимон Головня тоже убежден, что хорошие отношения с Украиной являются ключевыми для безопасности Польши. Однако, он меньше вспоминает о России, а больше – о спорах на уровне именно Польша – Украина.

"Необходимо создать польско-украинский Институт общественного и исторического диалога – специальный центр, который будет заниматься связями между нашими обществами и решением польско-украинских исторических споров", – считает он.

А вот мэр Варшавы и кандидат в президенты Рафал Тшасковский хочет видеть Польшу "представителем по украинским делам в Европе". Он говорит, что как президент будет этого добиваться.

"Я верю, что стабильность и благополучие Украины означают безопасность и благополучие Польши, поэтому наши украинские друзья всегда смогут рассчитывать на мою поддержку", – считает он.