У Польщі 28 червня проводять перший тур президентських виборів. Вони мали відбутися ще у травні, однак на заваді стала пандемія коронавірусу. Зараз ситуація з COVID-19 у Польщі налагодилася, відтак, проголосувати громадяни зможуть за змішаною системою. Про головних кандидатів у президентське крісло, а також – як відбуваються у 2020 році вибори президента Польщі читайте далі.

Як відбуваються вибори в Польщі

Раніше У Польщі так і не відбулися вибори, заплановані 10 травня

Спершу вибори президента Польщі планували провести 10 травня. Втім, у плани поляків несподівано втрутилася пандемія коронавірусу. Відтак, вибори президента Польщі довелося перенести на пізніший термін.

У квітні правляча влада хотіла продовжити президентство Анджея Дуди ще на два роки.

Відповідний проєкт закону навіть внесли до Сейму, втім, далі діло не пішло.

Далі у Польщі думали провести вибори в заочній формі, тобто поштою. Усе – в інтересах безпеки громадян і відповідно до епідеміологічної ситуації.

Зрештою парламент ухвалив закон, що передбачає змішану систему голосування. Тобто будуть і виборчі дільниці. І можливість для тих, хто на карантині, та інших охочих голосувати поштою.

Хто серед кандидатів

Їх 11, але реальна боротьба точитиметься лише між трьома.

Список кандидатів на виборах президента Польщі у 2020 році:

Роберт Бєдронь – від партії "Весна", його підтримують також "Союз демократичних лівих сил" і "Ліві разом".

Кшиштоф Босак – висунувся від "Конфедерації свободи та незалежності" й "Народного руху".

Анджей Дуда – чинний президент Польщі, безпартійний. Його підтримують партії "Право і справедливість", "Порозуміння", "Солідарна Польща", "Союз християнських родин".

Марек Якубяк – безпартійний;

Шимон Головня – безпартійний;

Рафал Тшасковський – "Громадянська платформа", підтримують його кандидатуру також "Новочесна", "Ініціативна Польща", "Зелені", "Демократична партія", "Вільність і Рівність".

Владислав Косніяк-Камиш – його висуває "Польська селянська партія", підтримує також "Союз європейських демократів".

Мирослав Пйотровскі – висунутий від партії "Рух правдива Європа".

Павел Тинайно – безпартійний.

Станіслав Жолтек – від "Конгресу нової правиці";

Вальдемар Вітковскі – від "Робітничого союзу", його підтримує також "Польська Лівиця".

Між ким точитиметься головна боротьба

Серед головних кандидатів на майбутнього очільника країни називають трьох претендентів: чинного президента Анджея Дуду, мера Варшави Рафала Тшасковського та журналіста і телеведучого Шимона Головню.

У першому колі голосування за Анджея Дуду свої голоси готові віддати 38% поляків, за Рафала Тшасковського – 27%. Такі результати опитування громадської думки оприлюднило агентство Kantar за тиждень до виборів.

Останні дані опитування Maison&Partners, опублікованого Onet, показують, що Дуда хоч і ймовірно виграє в першому турі, але може програти у другому і Тшасковському, і Головні.

У разі якщо в другому турі Дуді доведеться боротися із Тшасковським, розклад буде таким: 39% у Дуди та 42% у Тшасковського.

У разі пари Дуда – Головня перший отримає 38%, другий – 46%.

Ставлення головних кандидатів до України

Чинний президент Польщі Анджей Дуда підтримує Україну на міжнародній арені. Він не раз виступав з різкою критикою Росії та її агресії стосовно нашої держави.

"Ми не можемо залишити Україну за таких обставин. Тому всюди, де я перебуваю, на міжнародній арені, я підкреслюю, що потрібно дотримуватися міжнародного права. Адже нікому не потрібно пояснювати, наскільки загрозливою є ситуація, за якої Європа і весь світ визнали б, що можна погодитися на зміну кордонів силою, навіть якщо ця згода є мовчазною", – нещодавно наголосив він.

Шимон Головня теж переконаний, що гарні відносини з Україною є ключовими для безпеки Польщі. Однак, він менше згадує про Росію, а більше – про суперечки на рівні саме Польща – Україна.

"Необхідно створити польсько-український Інститут суспільного та історичного діалогу – спеціальний осередок, який займатиметься зв’язками між нашими суспільствами та вирішенням польсько-українських історичних суперечок", – вважає він.

А ось мер Варшави та кандидат в президенти Рафал Тшасковський хоче бачити Польщу "речником з українських справ у Європі". Він каже, що як президент, буде цього добиватися.

"Я вірю, що стабільність та добробут України означають безпеку та добробут Польщі, тому наші українські друзі завжди зможуть розраховувати на мою підтримку", – вважає він.