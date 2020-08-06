В Соединенных Штатах Америки заявили, что обеспечат вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов тем людям, которые сообщат о махинациях перед президентскими выборами. Речь идет о людях, которые от имени иностранного правительства или в сотрудничестве с ним вмешиваются в выборы.

Как сообщило hromadske.ua деньги будут выплачивать именно за информацию о личности или местонахождении.

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В США подразумевают попытки взлома компьютерных избирательных систем. Таких злоумышленников могут преследовать в судебном порядке в США.

Что известно о вознаграждении

Деньги будут выплачивать в рамках программы "Вознаграждение за справедливость" (RFJ). Ею руководит дипломатическая служба Государственного департамента США.

За время деятельности программы, более 100 людям со всего мира выплатили больше, чем 150 миллионов долларов. Эти деньги помогли предотвратить теракты и угрозы национальной безопасности США.

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