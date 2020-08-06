В США будут платить 10 миллионов за информацию о людях, которые вмешиваются в выборы президента
В Соединенных Штатах Америки заявили, что обеспечат вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов тем людям, которые сообщат о махинациях перед президентскими выборами. Речь идет о людях, которые от имени иностранного правительства или в сотрудничестве с ним вмешиваются в выборы.
Как сообщило hromadske.ua деньги будут выплачивать именно за информацию о личности или местонахождении.
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В США подразумевают попытки взлома компьютерных избирательных систем. Таких злоумышленников могут преследовать в судебном порядке в США.
Что известно о вознаграждении
Деньги будут выплачивать в рамках программы "Вознаграждение за справедливость" (RFJ). Ею руководит дипломатическая служба Государственного департамента США.
За время деятельности программы, более 100 людям со всего мира выплатили больше, чем 150 миллионов долларов. Эти деньги помогли предотвратить теракты и угрозы национальной безопасности США.
Выборы президента США: что известно о вмешательстве
- Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября 2020 года. О возможной угрозе вмешательства в избирательный процесс американские СМИ сообщали еще с начала 2020 года. Они ссылались на спецслужбы США.
- Тогда также говорили, что Россия может попытаться вмешаться в выборы. Дело в том, что РФ якобы хотят поддержать кандидатуру сенатора-демократа Берни Сандерса.
- Из-за пандемии COVID-19 американцы, скорее всего, будут голосовать дистанционно. Президент США Дональд Трамп даже заявлял, что выборы надо перенести. Он объяснял это тем, что голосование по почте увеличивает возможность манипулировать.