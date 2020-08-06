У Сполучених Штатах Америки заявили, що забезпечать винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів тим людям, які повідомлять про махінації перед президентськими виборами. Йдеться про людей, які від імені іноземного уряду або у співпраці з ним втручаються у вибори.

Як повідомило hromadske.ua, гроші виплачуватимуть саме за інформацію про особу чи місцеперебування. Цікаво Американський диктатор: зупинити Трампа буде важко У США мають на увазі спроби зламу комп'ютерних виборчих систем. Таких зловмисників можуть переслідувати в судовому порядку у США. Що відомо про винагороду Гроші виплачуватимуть в рамках програми "Винагорода за справедливість" (RFJ). Нею керує дипломатична служба Державного департаменту США. За час діяльності програми, понад 100 людям з усього світу виплатили більше, ніж 150 мільйонів доларів. Ці гроші допомогли запобігти терактам і загрозам національній безпеці США. Вибори президента США: що відомо про втручання Президентські вибори у США повинні відбутися 3 листопада 2020 року. Про можливу загрозу втручання у виборчий процес американські ЗМІ повідомляли ще з початку 2020 року. Вони посилались на спецслужби США.

Тоді також говорили, що Росія може спробувати втрутитися у вибори. Річ у тім, що РФ нібито хочу підтримати кандидатуру сенатора-демократа Берні Сандерса.

Через пандемію COVID-19 американці, найімовірніше, голосуватимуть дистанційно. Президент США Дональд Трамп навіть заявляв, що через це вибори треба перенести. Він пояснював це тим, що голосування поштою збільшує можливість маніпулювати.