Сообщает 24 Канал со ссылкой на Delfi. Также Кащюнас призвал не строить "моральную стену" с новым президентом США.

Смотрите также Что означает победа Трампа и республиканцев в Конгрессе и что теперь изменится для Украины

Почему Кащюнас отдал бы свой голос за Трампа

Если бы был американцем, я бы точно проголосовал за Трампа, даже не сомневаюсь в этом,

– заявил Кащюнас.

Свой выбор он объяснил тем, что в стремлении к миру Трамп ориентируется на концепцию Рональда Рейгана "мир через силу".

"Что мы будем настолько сильны, что враг не будет пытаться нас беспокоить. Если мы договоримся с противником временно, то хорошо, если что-то будет нарушено, они получат по рукам", – отметил глава Минобороны.

Он также припомнил, что именно при первой каденции Трампа россияне "получили по рукам" в некоторых географических широтах.

Кроме того, Кащюнас призвал Западную Европу не строить "моральную стену" против Дональда Трампа, как они это сделали в 2016 году, в начале его первого срока.

"Думаю, вы очень хорошо помните те вещи, это ничем не помогло, это как раз немного усложнило тот старт, когда привыкли. Теперь мы лучше понимаем образ президента и естественно, что надо научиться с ним работать", – резюмировал министр.