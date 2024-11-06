Повідомляє 24 Канал з посиланням на Delfi. Також Кащюнас закликав не будувати "моральну стіну" із новим президентом США.

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Чому Кащюнас віддав би свій голос за Трампа

Якби був американцем, я б точно проголосував за Трампа, навіть не сумніваюся в цьому,

– заявив Кащюнас.

Свій вибір він пояснив тим, що у прагненні миру Трамп орієнтується на концепцію Рональда Рейгана "мир через силу".

"Що ми будемо настільки сильні, що ворог не намагатиметься нас турбувати. Якщо ми домовимося з противником тимчасово, то добре, якщо щось буде порушено, вони отримають по руках", – зазначив голова Міноборони.

Він також пригадав, що саме за першої каденції Трампа росіяни "отримали по руках" в деяких географічних широтах.

Крім того, Кащюнас закликав Західну Європу не будувати "моральну стіну" проти Дональда Трампа, як вони це зробили у 2016 році, на початку його першого терміну.

"Думаю, ви дуже добре пам'ятаєте ті речі, це нічим не допомогло, це якраз трохи ускладнило той старт, коли звикли. Тепер ми краще розуміємо образ президента і природно, що треба навчитися з ним працювати", – резюмував міністр.