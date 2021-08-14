Все на кону

Но даже при такой жесткой зачистке градус репрессий в РФ накаляется, а инструменты фальсификации становятся все изощренней. Причина – в том, что следующей Госдуме придется определять политическое будущее режима Путина.

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Исходя из этого, сентябрь 2021-го – важнейшее в РФ событие перед 2024-м, когда Путину будут продлевать срок. Если "Единая Россия" получит меньше голосов, чем пять лет назад, Путин войдет в турбулентный период "хромой уткой". Это гарантированно изменит ход событий в РФ до следующей точки бифуркации.

В Кремле пытаются избежать эффекта домино, при котором система просядет в одном месте, а после – завалится целиком. Ведь она фатально зависима от прошлых рейтинговых показателей. Для нее опасно падение. Оно будет расценено как критическое ослабление политической семьи. И внутри страны, и – за поребриком. Что приведет к самоуничтожению режима.

Путин не вывозит

Путин вошел в выборы ослабленным. Его позиции сегодня значительно хуже, чем на прошлых парламентских выборах. Официальная социология дает ЕР около 27%. Даже если их дотянут до 35%, это будет на 20% меньше, чем пять лет назад.

При этом, возможностей для масштабных фальсификаций сегодня меньше. В 2016-м треть голосов ЕР накачали электоральные султанаты – кавказские и поволжские республики, вместе с Тывой и Кемерово. Сегодня их резервы исчерпались за счет протестных настроений и настороженности местных элит.

Кроме того, по оценкам российских экспертов, привычное для РФ приказное голосование в этот раз Кремль не спасет. На так называемом плебисците 1 июля 2021-го наибольший процент голосов против идеи Путина продолжить царствование дали закрытые участки – военные гарнизоны, корабли дальнего плавания, атомные подводные лодки...

Поэтому Кремль не чувствует себя в безопасности, даже зачистив политическое поле. В условиях отсутствия в избирательном бюллетене графы "против всех" ее функция перешла к списку КПРФ. Стабильный рост зюгановцев сопровождается проседанием партии Путина. Это привело к зачисткам "комми", откуда выбросили нескольких региональных политиков.

Власть паникует

В Кремле рассчитывали купить победу новыми "геополитическими победами". Но к "часу Ч" в рукаве геополитического "рукоблуда" не оказалось легкодоступных опций. Новая аннексия в Украине захлестнет РФ караванами с "грузом 200". А аншлюс Беларуси не вызывает восторга у граждан самого миролюбивого, после Талибана, политического режима планеты.

Понимая это, в Кремле готовят для фальсификаций новую электоральную ОРДЛО-резервацию. Там в упрощенном порядке выдали около 600 тысяч паспортов РФ, создав их обладателям формальное право на "волеизъявление". Но граждане РФ в других странах по закону голосуют только в консульских учреждениях. Таких на территории оккупированного анклава не существует, поэтому украинцам, незаконно получившим паспорта РФ, предложили воспользоваться электронным голосованием. По кремлевским расчётам, это даст около 1,5% голосов.

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Однако, участие в выборах этой категории "избирателей" обязательно поставит под сомнение их общий результат в глазах международных наблюдателей. Ведь электоральное насилие на оккупированной территории, с привлечением местного населения, является преступлением. А значит будет являться основанием для непризнания общих результатов кампании-2021 в РФ.

Скудность политических инструментов подталкивает Кремль к показушным манипуляциям. В попытках погасить негативные настроения. Из этой серии – открытие россиянам Египта и Турции, призванных компенсировать убогость украденного у Украины и доведенного до коллапса Крыма.

Битва за неявку

Сентябрьский результат путинской партии напрямую зависит от уровня избирательной явки. Чем больше граждан проголосует в протестных регионах, тем меньше там возьмет "ЕдРо". И тем безжалостней проявится политическая "импотенция" Путина. В ходе которой, "старику Козлодоеву" максимально жестко озвучат тезис о том, что "Акела промахнулся". Ведь он лично определял "проходимцев" списка своей партии. И пока им не помогло его личное выступление на съезде, которым он зафиксировал эту ответственность на себе.

В Кремле понимают риски кампании и действуют по принципу: чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган. Сохраняя политическую инициативу. И – запуская в отдельных социальных группах тренды на якобы бессмысленность голосования. Создавая иллюзию того, что все пропало и идти на выборы не стоит.

Логика путинской тактики простая: в условиях политического штиля максимально привести на участки контролируемую биомассу. А в протестных регионах сделать все, чтобы люди о выборах не узнали. Поэтому текущая компания – наиболее незаметная. Ее не видно ни в телевизоре, ни на улицах. Партии ведут себя сдержанно. Ведь их предупредили, что активная политическая улица – красная линия Путина. И что попытки организовать уличные протесты жестоко пресекут.

В Кремле реально боятся активизации уличных протестов. Поэтому там готовы повторять отработанные в Беларуси механизмы их подавления. Для этого Путиным создана так называемая Росгвардия, глава которой публично обещал сделать из Навального "сочную отбивную".

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Но при этом РФ – гораздо более сложная система, чем Беларусь. В отличие от Лукашенко, Путин вынужден считаться с региональными элитами, в том числе теми, в которых зреют сепаратистские настроения. К примеру, на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае местный ОМОН отказался давить региональные протесты. Их вынужденно гасили – подмосковным. Не факт, что в условиях федеральной кампании Путину хватит садистов-гастролеров для приготовления "сочных отбивных" по всей империи.

На тонком льду

Кремль вышел на тонкий лед. Если там решат "сделать" нужный результат, это вызовет тектонический общественный резонанс. Особенно опасны для Кремля обострения в Сибири, на Дальнем Востоке, севере европейской части. Эти территории всегда более протестные, чем центральная Россия, Поволжье и Юг. И там слишком живучи ростки сепаратизма.

В том же Хабаровске больше года бурлили массовые протесты, связанные с арестом популярного губернатора Фургала. Они затихли, но не угасли. И – могут разгореться вновь, если в Госдуму выдвинется сын опального губернатора. Который имеет шансы победить, если ему дадут зарегистрироваться.

На многих территориях РФ принадлежность кандидата к партии власти – негативный маркер. Который позволяет выигрывать любым несистемным кандидатам. Так, на прошлых выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя безработная, выбив кандидата от "Единой России". Главой района с символическим для РФ названием – Сусанинского – избрали водителя автобуса, победившего кандидата от ЕР, управлявшего территорией 20 лет. В Костромской области в одном из поселков 35-летняя уборщица местной администрации совершила вертикальный взлет в кресло главы, победив кандидата ЕР.

Эффект Зверева

Похожие примеры просматриваются и в эту кампанию. Очередным "безработным водителем" обещает стать маргинальный шоумен Зверев, выдвинувшийся в Бурятии. Эпатажная "жертва" пластических хирургов уже сравнялась по популярности с кандидатом от "Единой России" и местным выдвиженцем от КПРФ.

Сентябрьские выборы в РФ станут важнейшим маркером для Украины и всего мирового сообщества. Очевидно, что там уже создали критическую массу нарушений. Там, точно, не будет места для наблюдателей ОБСЕ и других организаций, призванных следить за чистотой избирательного процесса.

А значит выборы будут условно нелегитимными для мирового сообщества. Для Путина они станут "последним решительным" боем за сохранение режима. Который как может сложиться в пользу Кремля, так – и стать началом тектонических разломов в дивном государственном образовании с названием РФ. Украина должна быть готова к любому варианту.