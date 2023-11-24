Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что России уже сейчас не хватает определенного количества военных. К весне этот дефицит будет расти.

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Начнет ли Путин тотальную мобилизацию

Как отметил Свитан, Путин может буквально на следующий день после голосования объявить новую мобилизацию. Он не боится удара по имиджу, ведь у него будет несколько лет до следующих выборов.

Есть вероятность того, что Путин объявит мобилизацию. Но что это даст? Они могут подготовить 300 – 350 тысяч в течение нескольких месяцев. Где-то до августа следующего года. На какой технике их отправлять, где взять столько боеприпасов, какие задачи выполнять – эти вопросы быстро не решишь,

– сказал Свитан.

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С новой волной мобилизации России придется максимально использовать свои мощности и надеяться на помощь от "партнеров" – Китай, Иран, КНДР, Беларусь и т.д.

Четыре страны будут пытаться обеспечить 300 – 350 тысяч, которые Путин забросит на фронт. Нам нужны по крайней мере 3-4 бригады самолетов, дальнобойные средства поражения в достаточном количестве – и тогда нас не будет волновать количество россиян. Мы просто будем уничтожать их еще на подходе,

– заметил Свитан.

Мобилизация в России: коротко