Но если в Германии всё зависит от воли избирателя, то в России как такового выбора то и нет. Об этом шла речь в авторской программе WTF Алексея Печия на 24 канале.

Нужно прочесть Восьмая Госдума будет готовить страну к войне, – российский журналист

Россия готовится к диктатуре

За 20 лет своего правления режим Владимира Путина очень тщательно зачистил политическое поле. Но последние годы показывают, что оппозиция всё же появляется. Потому Кремль яростно зачищает даже тех, кто казалось бы, лоялен к Путину.

Очевидно, что сегодня путинский режим больше не хочет рисковать и играться в демократию.

Напомню, в 2013 году на выборах мэра Москвы Кремль решил продемонстрировать, что ни такой он уже и автократичный. Тогда к выборам, кроме подставных кремлевских кандидатов, допустили и главного врага Путина – Алексея Навального.

Кремль сильно обжегся

Но Кремль, в 2013 году, сильно обжегся – Навальный набрал 27% голосов и это даже после фальсификаций в пользу Сергея Собянина. Это сильно подорвало доверие к режиму, которое удалось вернуть только после оккупации Крыма.

Больше на эти грабли Путин становиться не хочет, а потому старательно уничтожает всё, что связанно с Навальным. Страну просто готовят к новому витку диктатуры.