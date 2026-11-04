Маск пошутил по поводу поражения республиканцев, в кампанию которых он напрасно вложил рекордную сумму

Миллиардер поделился своей реакцией в социальной сети X.

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Куда делись деньги миллиардера

Видимо, мои космические лазеры, предназначенные для вмешательства в выборы, на этот раз не сработали– написал миллиардер, добавив эмодзи, изображающий пожимание плечами.

Как сообщают AFP и The New York Times, бизнесмен стал крупнейшим отдельным донором, вложив 474 миллиона долларов в кампании республиканцев.

Пожертвования Маска в основном поступали в созданный им в 2024 году комитет America PAC, а также в структуру Republican Senate Leadership Fund (SLF).

В частности, в сентябре SLF использовал 168 миллионов долларов из взносов предпринимателя для поддержки соратника президента США Дональда Трампа Кена Пакстона, который баллотировался в Сенат от Техаса.

Однако даже это не обеспечило ему победу – кандидат от демократов Джеймс Таларико обошел Пакстона и стал первым представителем Демократической партии в этом штате с 1994 года.

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В этой предвыборной гонке мы бросили вызов собственным голиафам: самому богатому человеку в мире, самому влиятельному человеку в мире и всему вашингтонскому истеблишменту– подчеркнул Таларико на праздничном митинге в Остине.

По предварительным итогам выборов и прогнозам СМИ демократы обеспечивают себе большинство мест в обеих палатах Конгресса США.

Ранее Дональд Трамп заявлял о готовности защитить Маска от расследований демократов и не исключал превентивного помилования в случае попыток конфискации его активов.