"Если бы возникла необходимость": Трамп пообещал защитить Маска от расследования демократов

Об этом глава Белого дома рассказал в подкасте Pod Force One.

Adv

популярные видео

Какие подробности?

Американский лидер прокомментировал слухи о возможном давлении со стороны оппонентов на генерального директора компаний SpaceX и Tesla после промежуточных выборов. Он дал понять, что не оставит союзника без поддержки в случае возникновения юридических угроз.

Это всего лишь разговоры. Но если это действительно разговоры, нам придется их защищать– подчеркнул Трамп, реагируя на заявления о возможных попытках конфискации активов предпринимателя.

Журналисты уточнили, какие именно механизмы планирует применить глава государства и готов ли он пойти на превентивное помилование соратников.

"Если бы возникла такая необходимость, то да, конечно", – добавил американский президент.

Готов ли Дональд Трамп признать результаты выборов?

Отметим, Трамп заявил, что в случае победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября США ждет "конец". Ранее он предположил, что в таком случае ему придется стать "мистером Вето", признав возможность поражения республиканцев.

Реклама

По данным Reuters, в случае поражения республиканцев Трамп может прибегнуть к так называемой "мягкой узурпации": игнорировать требования Конгресса, оспаривать их в судах и продолжать управлять страной с помощью исполнительных указов. Именно таким образом он вводил тарифы против других стран и санкции, в частности против Канады.

Юристы из команды президента также планируют использовать широкую трактовку полномочий главы государства, опираясь даже на документы и судебные решения XVIII–XIX веков. Это может позволить администрации и в дальнейшем ужесточать визовые ограничения и распределять бюджет по своему усмотрению, обходя Конгресс.