Меня не было в бюллетене, – Трамп вышел с заявлением на фоне поражения республиканцев

Свое объяснение американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social. По мнению Трампа, его отсутствие в избирательных списках стало решающим фактором вероятного поражения республиканцев.

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Позиция Трампа

Меня не было в избирательном списке, а если бы я там был, мы бы победили с огромным преимуществом!– написал Дональд Трамп.

Подобный аргумент журналистам Politico привел представитель Белого дома. На условиях анонимности он отметил, что "президент Трамп не был в избирательном бюллетене, а доказано, что избиратели Трампа приходят на выборы именно тогда, когда он в нем есть".

Обвинения в адрес Fox News

Помимо результатов голосования, Трамп раскритиковал деятельность телеканала Fox News. По его утверждению, рейтинги телеканала обвалились на 27% из-за "освещения деятельности демократов, сошедших с ума от ненависти к Трампу", а также финансовой поддержки их комитетов и кандидатов.

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Президент США убежден, что проблема заключается не в нем, ведь его личная поддержка среди республиканцев якобы достигает 99%. Трамп подытожил, что зрители бойкотируют телеканал именно из-за предвзятости и выпадов в его адрес.

По предварительным подсчетам результатов голосования, республиканцы теряют контроль над Сенатом, где демократы уже завоевали необходимое для большинства 51 место. Кроме того, ожидается переход большинства к оппонентам и в Палате представителей.

Ранее американский лидер не исключал такого сценария и заявлял, что в случае победы оппонентов будет ветировать принятые законопроекты.