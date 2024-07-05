Об этом действующий президент США заявил губернаторам-демократам во время встречи в Белом доме, передают журналисты со ссылкой на три источника.

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Байден заявил, что планирует больше спать

Джо Байден стремился заверить группу из более 20 лидеров штатов, что он может победить бывшего президента Дональда Трампа на выборах и эффективно управлять страной еще четыре года.

Прзидент также заявил, что часть его дальнейших планов заключается в том, чтобы прекратить планировать события после 20:00. Это нужно для того, чтобы он мог больше спать.

Комментарий Байдена разочаровал нескольких губернаторов в зале и является одной из причин того, что некоторые участники были разъярены заявлением об их лояльности и энтузиазм, распространенной кампанией Байдена,

– говорится в материале.

Ранее CNN также опубликовали материал о том, что следующие 48 часов для Байдена будут решающими. По словам журналистов, президент соберет членов семьи ко Дню независимости, которые будут иметь решающее значение для его будущих обсуждений по его кампании переизбрания в Белом доме.