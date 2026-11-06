"Трамп попытается заставить Украину капитулировать": Рашкин об опасных двух месяцах

Поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США существенно меняет политическое положение Дональда Трампа. Демократы получают новые возможности влиять на решения Белого дома, но до начала работы нового состава Конгресса американский президент еще может попытаться реализовать свои внешнеполитические планы.

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Общественный и политический деятель США Юрий Рашкин в интервью 24 Каналу объяснил, почему ближайшие два месяца могут стать особенно опасными для Украины и как Трамп может воспользоваться временем, оставшимся до смены политического баланса в Вашингтоне. Он также рассказал о расколе среди республиканцев, возможных договоренностях США с Россией и Китаем и перспективах возобновления масштабной американской помощи Украине.

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Почему поражение республиканцев стало ударом по Трампу

Американские СМИ называют результаты выборов историческим поражением Дональда Трампа. Демократы побеждают даже в традиционно республиканских штатах, в частности в Канзасе. Что стало главной причиной такого разгрома?

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Мы уже видим, как люди начинают дистанцироваться от Трампа. Причем первым это фактически сделал его вице-президент Джей Ди Венс, который назвал одной из причин поражения войну с Ираном.

Но здесь возникает простой вопрос: кто начал эту войну? Ведь это решение администрации Дональда Трампа. И когда вице-президент говорит о войне как о причине избирательной катастрофы, он фактически перекладывает ответственность на президента.

Мне это даже напоминает шекспировскую историю о Юлии Цезаре и Бруте. Только теперь мы наблюдаем подобную политическую драму внутри американской администрации.

Джей Ди Венс заинтересован в собственном будущем. А для Республиканской партии важнейшими уже становятся президентские выборы 2028 года.

Чтобы иметь на них шансы, республиканцам нужно постепенно отходить от Трампа. Политик, который еще вчера помогал побеждать, теперь может тянуть за собой всю партию вниз.

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Трамп стал для них горячей картошкой, от которой нужно как можно быстрее избавиться. Ведь худшее, что может случиться с кандидатом, – оказаться рядом с чрезвычайно непопулярным политиком.

За последние два года американцы увидели последствия решений Трампа. Он обещал вернуть экономическое процветание, снизить цены и сделать жизнь людей дешевле, но вместо этого избиратели столкнулись с войной в Иране и подорожанием топлива.

И это одна из главных причин того, что Республиканская партия понесла такой удар. Люди голосовали не только за конкретных кандидатов, но и выражали свое отношение к политике президента.

Почему Трамп опасен после потери большинства

Трампа уже называют "хромой уткой". Но не станет ли он теперь еще опаснее из-за собственного раздражения и желания доказать, что по-прежнему влиятелен?

Да, вполне может стать. Трамп уже напоминает всем, что он по-прежнему президент Соединенных Штатов.

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В принципе, для американской политики это не новая ситуация. После серьезного поражения на промежуточных выборах президенты нередко пытаются продемонстрировать, что сохраняют власть и могут определять политическую повестку дня.

Вспомните Билла Клинтона. Его избрали в 1992 году, а уже через два года демократы потерпели тяжелое поражение на выборах в Конгресс. Клинтону пришлось убеждать американцев, что президент остается важным политическим игроком.

Однако спустя следующие два года он вновь победил на президентских выборах.

А у Трампа ситуация иная. Он уже находится на втором президентском сроке и не может просто готовиться к очередному переизбранию.

Поэтому его заявления о том, что он до сих пор президент, я воспринимаю прежде всего как попытку запугать оппонентов и заставить их учитывать его позицию.

Кого он может пытаться запугать – собственных политических противников, Европу или Украину? И почему американские избиратели так резко изменили свое отношение к нему?

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У Трампа всегда есть определенные обязательства перед людьми, от которых он зависит. Но американских избирателей в первую очередь интересует их собственный кошелек.

Он обещал экономическое процветание, говорил об огромных выплатах гражданам. В частности, звучали обещания о пяти тысячах долларов, которые американцы якобы могли получить. Я очень сомневаюсь, что эти деньги действительно выплатят.

Зато люди каждый день платят больше на заправках.

Я специально посмотрел цены. 28 февраля галлон бензина стоил 2 доллара 39 центов, а накануне нашего разговора – уже 4 доллара 39 центов.

То есть разница составляет два доллара за каждый галлон. И эту разницу американцы ощущают непосредственно на своем кармане.

Нефтяные компании, возможно, зарабатывают больше. Но обычному американцу от этого не легче.

Трамп обещал, что после его возвращения все станет дешевле. Его избиратели ожидали снижения цен на топливо, продукты, яйца и другие товары. А теперь видят совсем другую картину.

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Именно цены на бензин, на мой взгляд, сыграли решающую роль в его поражении. Его политическая база голосовала, рассчитывая на экономические преимущества, которых так и не получила.

В то же время многие американцы два года назад дали Трампу второй шанс. Часть избирателей не была в восторге от него, но выбирала между ним и Камалой Харрис.

Теперь же Трампа оценивают по реальным результатам его президентства. И для многих людей они оказались разочарованием.

Президент пытается компенсировать потерю влияния угрозами наложить вето. Но здесь есть важный момент: Конгресс при достаточной поддержке законодателей может преодолеть президентское вето.

И каждое такое голосование станет испытанием для республиканцев. Готовы ли они и впредь поддерживать непопулярного президента или начнут защищать собственное политическое будущее?

Чем ниже будет становиться рейтинг Трампа, тем больше республиканцев могут от него дистанцироваться. А это постепенно будет ослаблять даже те рычаги влияния, которые он еще сохраняет.

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Начнут ли республиканцы выступать против президента

В окружении республиканцев уже говорят, что ответственность за поражение лежит на Трампе. Смогут ли они начать блокировать его решения, чтобы сохранить собственные политические перспективы?

Здесь нужно разделять две категории людей: политиков, которых выбирают граждане, и чиновников президентской администрации.

Сенаторы, конгрессмены и губернаторы вынуждены думать о предстоящих выборах. Для них важно оставаться популярными, ведь в противном случае они потеряют свои посты.

А вот министры, советники и другие представители администрации в значительной степени зависят лично от Трампа. Для многих из них окончание его президентства будет означать и конец собственной политической карьеры.

Поэтому в течение следующих двух лет между этими группами могут возникать серьезные конфликты.

Я ожидаю, что Трамп будет пытаться использовать все доступные ему государственные институты, чтобы сопротивляться политическим противникам. Это могут быть и федеральные правоохранительные органы, и спецслужбы, и Пентагон.

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В то же время новое большинство в Конгрессе сможет проводить расследования, организовывать слушания и требовать объяснений от представителей администрации.

Трамп, скорее всего, будет пытаться препятствовать таким процессам. Он может оказывать давление на чиновников, чтобы те не давали показаний, а также обещать им помилование в случае возникновения юридических проблем.

Это будет серьезное противостояние внутри американской власти. Но для Украины в нем есть одно важное обстоятельство.

Чем больше времени Трамп будет тратить на борьбу с Конгрессом и защиту своего окружения, тем меньше у него останется возможностей для поддержки политики Путина.

Но ведь Конгресс может ограничивать финансирование Пентагона и других структур. Насколько это свяжет Трампу руки?

Да, это один из важных механизмов. Однако решающим будет то, как будут вести себя сами республиканцы.

Демократам довольно легко голосовать против непопулярного президента из другой партии. А республиканцам придется выбирать между лояльностью к Трампу и собственными избирателями.

Раньше они боялись его сторонников, ведь Трамп мог поддержать другого кандидата против них на партийных праймериз.

Но если кандидаты самого Трампа начнут проигрывать, этот страх постепенно исчезнет. Тогда даже политики, которые раньше выполняли все его пожелания, могут стать гораздо более самостоятельными.

Вопрос лишь в том, готовы ли нынешние республиканцы к такому поведению.

Трамп годами поддерживал людей, демонстрировавших личную преданность ему. Среди таких политиков можно упомянуть сенатора Томми Тубервилла из Алабамы.

Но теперь даже традиционно республиканские штаты не выглядят столь непоколебимыми, как раньше.

В Миссисипи демократы получили неожиданно хорошие результаты. Причем речь идет о штате, где республиканцы исторически занимают чрезвычайно сильные позиции.

Одной из причин я считаю активизацию афроамериканских избирателей.

Республиканцы пытались изменить границы избирательных округов, чтобы уменьшить шансы демократов и ослабить представительство афроамериканского населения. Но в результате это побудило еще больше людей прийти на выборы.

В некоторых округах демократы победили, несмотря на изменения границ избирательных округов.

И это показывает, что Трамп просчитался не только с экономической политикой, но и с попытками изменить избирательную систему в пользу своей партии.

Важно и то, насколько разнообразной стала коалиция избирателей-демократов.

На этих выборах было зафиксировано много исторических результатов: на должности, которые ранее они не занимали, были избраны женщины и представители различных этнических и религиозных сообществ.

Республиканцы могут насмехаться над тем, что демократы радуются такому разнообразию. Но я вижу в этом совсем другое.

Различные группы американского общества смогли объединиться вокруг общей политической цели. И именно благодаря этой коалиции возникла мощная демократическая волна.

Для украинцев это понятная история. Когда люди с разными взглядами объединяются перед лицом общей угрозы, они способны достигать результатов, которые раньше казались невозможными.

Два самых опасных месяца для Украины

Что теперь изменится для Украины и России? Потеряет ли Путин возможность договариваться с Трампом на выгодных для себя условиях?

Я предвижу очень опасный период. В ближайшие два месяца Трамп, на мой взгляд, будет всеми силами пытаться вынудить Украину капитулировать.

И будет делать это, прежде всего, путем ослабления ограничений для Путина.

У российского диктатора появляется возможность усилить атаки на Украину, воспользовавшись тем временем, пока новый состав американского Конгресса еще не приступил к полноценной работе.

Я предполагаю, что Кремль будет пытаться задействовать максимум доступных сил в течение этого периода. Причем чем быстрее, тем лучше для Трампа, который хочет добиться результата до того, как утратит часть своих политических возможностей.

Американский президент стремится представить себя миротворцем. Он хотел бы приехать на международный саммит с договоренностью о завершении войны и продемонстрировать собственный дипломатический успех.

Но я опасаюсь, что речь идет об условиях, которые означали бы капитуляцию Украины перед Россией.

Для Трампа важно, как его президентство войдет в историю. Он хочет, чтобы его запомнили как человека, который положил конец большой войне.

Однако в такой ситуации главным может стать не справедливость договоренностей, а сам факт их подписания.

Это особенно опасно для украинцев, которые каждый день живут под российскими обстрелами.

Я разговариваю с людьми в Украине и слышу, что в Киеве снова возникают проблемы со светом, водой и другими коммунальными услугами. И это еще до начала настоящих зимних холодов.

Я убежден, что Украина способна выстоять. Но нельзя забывать, какую цену люди платят за каждый день войны.

Поэтому ближайшие два месяца я считаю чрезвычайно сложными. Путин может попытаться воспользоваться ими для усиления военного давления, а Трамп – для продвижения выгодного Кремлю варианта переговоров.

А как Трамп сможет ослабить ограничения для Путина, если республиканцы уже потерпели поражение и часть политиков отходит от президента? Где он найдет поддержку?

Я вижу два основных направления, по которым, на мой взгляд, Трамп пытается действовать в отношениях с Путиным.

Первое – давление на Украину, чтобы заставить ее согласиться на условия Кремля. Я считаю, что Трамп делает для этого все, что может в пределах своих полномочий.

Но нужно учитывать, что подобное давление продолжается уже достаточно долго и до сих пор не дало желаемого результата. Украина не согласилась на капитуляцию.

Второе направление – возвращение России в международную политику и экономическое сотрудничество с Западом.

И здесь у Трампа гораздо больше возможностей.

Мы видим попытки привлекать российских представителей к международным встречам, обсуждать участие России в различных организациях и восстанавливать контакты с ее руководством.

В частности, речь идет о попытках вернуть российских чиновников, в том числе Сергея Лаврова, на международные площадки, где их присутствие ранее было нежелательным.

На мой взгляд, Трамп заинтересован в таких договоренностях не только по политическим причинам. Я предполагаю, что его интересуют и возможности личной финансовой выгоды.

Когда президент находится на первом сроке, он часто думает о переизбрании. На втором сроке возникает вопрос о том, что останется после завершения президентства.

Для многих президентов это означает стремление достичь важных международных соглашений или оставить после себя политическое наследие.

А в случае с Трампом я вижу прежде всего заинтересованность в финансовых возможностях, которые могут возникнуть благодаря его политической власти.

Именно поэтому он может пытаться продвигать экономические соглашения с Россией, пока у него есть для этого достаточные полномочия.

Однако после начала работы нового Конгресса реализовать такие планы станет значительно сложнее.

Почему российский дизель может не попасть в США

Но американские политики и представители энергетической отрасли уже выступают против поставок российского дизельного топлива. Губернатор Нью-Джерси предупредила о возможных санкциях против компаний, которые будут разгружать такие суда. Как Трамп сможет продвигать соглашения с Кремлем при таком сопротивлении?

Он будет пытаться заключать соглашения там, где у него будет для этого возможность.

Меня очень радует позиция представителей американских штатов, которые выступают против российских поставок. Они могут использовать доступные юридические механизмы, чтобы не допустить реализации таких соглашений.

Важную роль играют и законодатели.

Например, сенатор Ричард Блументаль и конгрессмен Джейми Раскин обращали внимание на возможные нарушения законодательства при операциях с российскими товарами.

Подобные предупреждения заставляют компании и их руководителей задумываться о юридических последствиях сотрудничества с Россией.

Я уверен, что такая работа принесет результат. Ведь даже если администрация Трампа поддерживает определенное соглашение, это не означает, что все американские компании готовы принимать в нем участие.

В то же время президент будет искать другие варианты экономического сотрудничества.

Мы уже слышали об истории с российской компанией "Новатэк" и ее деятельностью, связанной с Аляской. На мой взгляд, подобные случаи показывают, что администрация может пытаться обходить политические и экономические препятствия.

Но это будет удаваться не везде.

Что касается дизельного соглашения, то я считаю его прежде всего кремлевской инициативой, которая должна была помочь России получить дополнительные доходы.

Для Путина было важно хотя бы частично восстановить экономические связи с США и создать прецедент, после которого можно было бы договариваться о новых поставках.

Однако после результатов выборов политический смысл этой истории в значительной степени исчез.

Попытка открыть для российских энергоресурсов американский рынок натолкнулась на сопротивление. Теперь Кремлю и администрации Трампа придется искать другие пути.

Я рад, что в Соединенных Штатах есть политики и представители бизнеса, готовые противостоять таким соглашениям.

Однако не думаю, что на этом попытки Трампа и Путина остановятся. Они и в дальнейшем будут пытаться договориться там, где останутся возможности.

Китай может воспользоваться слабостью Трампа и Путина

Путин может не приехать на саммит G20 в Майами, хотя Трамп заинтересован в его возвращении в международную политику. В то же время Си Цзиньпин готов к новым контактам с США и Россией. Сможет ли Китай воспользоваться ослаблением позиций обоих лидеров?

Это очень интересная ситуация. Мы много обсуждали возможность встречи трех лидеров, которые хотели бы договариваться о будущем мировом порядке между собой.

Китай традиционно действует с долгосрочным расчетом. Но это не означает, что Пекин не может использовать краткосрочные политические обстоятельства.

Меня заинтересовало то, что Си Цзиньпин публично согласился на новые контакты после масштабного поражения республиканцев на американских выборах.

Я предполагаю, что китайское руководство усмотрело в этом благоприятный момент для переговоров.

Трамп только что потерпел серьезный политический удар. Ему очень нужна возможность выступить перед американцами и заявить, что он достиг большого международного соглашения.

Он хотел бы представить это как личную победу, которая хотя бы частично компенсирует поражение его партии.

И в Пекине, на мой взгляд, это хорошо понимают.

Сейчас Китай может попытаться добиться от Трампа большего количества уступок, чем при других политических обстоятельствах.

Однако нужно различать те решения, которые американский президент может принимать самостоятельно, и те, которые требуют согласования с Конгрессом.

После смены парламентского большинства такие ограничения могут стать гораздо более ощутимыми.

Путин тоже подходит к возможным переговорам с ослабленных позиций.

Россия продолжает войну против Украины, несет потери и не может достичь поставленных военных целей. В то же время Кремль пытается вернуть себе международное влияние.

Трамп после выборов также выглядит значительно слабее, чем ожидал.

А у Китая есть собственные интересы, в частности в отношении Тайваня, и он может использовать противоречия между другими государствами для получения более выгодных условий.

Си Цзиньпин оказывается в ситуации, когда два потенциальных партнера заинтересованы в договоренностях и не имеют столь сильных позиций, как хотели бы.

Но есть еще один важный момент: Трампу нужны быстрые результаты.

У него осталось два года президентства, а после прихода демократов в Конгресс возможности продвигать спорные решения могут сократиться.

Нельзя исключать и новых расследований, которые создадут для президента дополнительные политические трудности, вплоть до попыток начать процедуру импичмента.

Поэтому Трамп, на мой взгляд, будет пытаться договориться быстро, не слишком беспокоясь о долгосрочных последствиях для Республиканской партии.

Его будет интересовать возможность как можно быстрее продемонстрировать успех и извлечь выгоду из достигнутых договоренностей.

Именно эту слабость Китай может попытаться использовать.

Новый Конгресс может возобновить прямую помощь Украине

После 3 января, когда начнет работать новый Конгресс, может ли Украина рассчитывать не только на закупку американского оружия за европейские средства, но и на возобновление прямой помощи США? Возможно, и на поставки наступательного вооружения?

Я думаю, что такие возможности появятся.

Следует вспомнить законодательную инициативу, которую ранее продвигали в Палате представителей в обход спикера Майка Джонсона.

Речь шла о прямой финансовой помощи Украине. Без привязки к тарифам, войне с Ираном или другим вопросам, которые впоследствии начали добавлять в американские законодательные инициативы.

На мой взгляд, эту идею постепенно превратили в совершенно иной законодательный механизм, связанный с инициативами сенатора Линдси Грэма.

Но я считаю, что к первоначальному предложению можно вернуться.

Новый состав Сената может вновь рассмотреть соответствующий законопроект и попытаться обеспечить его принятие.

При этом важно, чтобы документ предусматривал конкретную помощь Украине, а не оставлял все на усмотрение президента.

Ведь мы уже видели, как Трамп может использовать свои полномочия для задержки или ограничения военной поддержки.

Поэтому законодатели могут попытаться создать механизм, который будет обязывать администрацию выполнять определенные решения.

Украина остается важным вопросом для американской внешней политики. Тем более что российские удары продолжаются, а украинские города нуждаются в защите.

Я думаю, в Конгрессе будет расти понимание необходимости действовать быстрее.

Но не стоит ожидать, что Трамп спокойно согласится с новыми законами.

Он будет пытаться затягивать процесс, использовать право вето и искать юридические возможности для блокирования решений.

Не исключаю, что некоторые вопросы будут рассматриваться в судах, в частности в Верховном суде США.

Это означает, что даже при благоприятном для Украины составе Конгресса борьба за реальные поставки вооружения будет продолжаться.

Особенно важными станут голоса республиканцев, которые ранее поддерживали помощь Украине, но при этом оставались членами партии Трампа.

Кто заменит сторонников Украины в Конгрессе

На выборах часть республиканцев, поддерживавших Украину, потеряла свои места. Смогут ли новые законодатели компенсировать их отсутствие?

Это очень важный вопрос, ведь нельзя оценивать новый Конгресс только по количеству демократов и республиканцев.

Нужно смотреть на конкретных людей и их позиции.

Например, я очень рад, что Виктория Спартц проиграла выборы.

Для многих людей, которые работали над поддержкой Украины, ее позиция была особенно болезненной. Ведь Спартц сама родом из Украины, однако со временем начала поддерживать решения, которые я считаю антиукраинскими.

Она объясняла свою деятельность борьбой с коррупцией и критикой украинского руководства. Но для меня ее политическая позиция все больше совпадала с позицией ближайших сторонников Трампа.

В то же время есть и потери, о которых я сожалею.

Насколько я понимаю, конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик также проиграл выборы. И это досадный результат для тех, кто поддерживает Украину.

Фицпатрик был одним из немногих республиканцев, которые, оставаясь в партии, регулярно демонстрировали готовность не соглашаться с президентом.

Примерно в 70% голосований он поддерживал позицию Трампа. Но в остальных случаях мог действовать самостоятельно, в частности по важным для Украины вопросам.

На мой взгляд, это делало его одним из самых ответственных представителей Республиканской партии.

Особенно если сравнивать его с политиками, которые начали открыто критиковать Трампа лишь после объявления о завершении собственной карьеры.

Например, Дон Бейкон и Том Тиллис стали гораздо смелее в своих заявлениях после того, как решили не баллотироваться снова.

Поэтому я благодарен Фицпатрику за его позицию, хотя результаты выборов для него оказались неблагоприятными.

Но теперь у демократов будет гораздо большее влияние в Конгрессе. И это частично меняет значение голосов отдельных республиканцев.

Для преодоления президентского вето их поддержка все равно будет необходима. Однако у демократов появится больше возможностей самостоятельно формировать политическую повестку дня.

Я ожидаю, что американские политики начнут активнее выступать в поддержку Украины, предлагать новые законодательные инициативы и требовать конкретных решений от администрации.

В то же время публичные заявления еще не будут означать автоматического поступления оружия. Впереди останется борьба за то, чтобы решения Конгресса действительно выполнялись, даже если Трамп будет пытаться им препятствовать.

Трамп попытается вынудить Украину капитулировать за два месяца: смотрите видео