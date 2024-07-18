Так она ответила на вопрос о планах Еврокомиссии в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США, передает корреспондентка 24 Канала. Напомним, что президентские выборы в США состоятся уже в ноябре 2024 года.

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В Еврокомиссии высказались о выборах в США

Фон дер Ляйен заявила, что уважает выборы в других частях мира. Однако, будет работать над снижением европейской зависимости от других стран.

Мы будем очень тесно сотрудничать с нашими друзьями и союзниками. Это абсолютно понятно. Но это также означает, что мы развиваем нашу собственную силу, мы укрепляем качества, которые имеет Европа, и мы упорно работаем над тем, чтобы иметь сильную Европу,

– сказала она.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также осудила визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву и удар России по детской больнице в Киеве. По ее словам, Россия делает ставку на "усталость" от поддержки Украины со стороны Европы и Запада.