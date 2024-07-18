Так вона відповіла на питання щодо планів Єврокомісії у разі переобрання Дональда Трампа на посаду президента США, передає кореспондентка 24 Каналу. Нагадаємо, що президентські вибори в США відбудуться вже в листопаді 2024 року.

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В Єврокомісії висловились про вибори в США

Фон дер Ляєн заявила, що поважає вибори в інших частинах світу. Однак, працюватиме над зниженням європейської залежності від інших країн.

Ми будемо дуже тісно співпрацювати з нашими друзями і союзниками. Це абсолютно зрозуміло. Але це також означає, що ми розбудовуємо нашу власну силу, ми зміцнюємо якості, які має Європа, і ми наполегливо працюємо над тим, щоб мати сильну Європу,

– сказала вона.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також засудила візит угорського прем'єра Віктора Орбана до Москви та удар Росії по дитячій лікарні в Києві. За її словами, Росія робить ставку на "втому" від підтримки України з боку Європи та Заходу.