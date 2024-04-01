Зато оппозиция укрепила позиции мэра Стамбула Экрема Имамоглу как главного будущего соперника Реджепа Эрдогана. После подсчета более половины голосов он лидирует с отрывом почти в 10 процентов в гонке за кресло мэра Стамбула.

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Эрдоган сдает позиции

В то же время Республиканская народная партия Имамоглу сохранила за собой Анкару и получила девять других мест мэров в крупных городах Турции.

Как отмечают аналитики, Эрдоган и его Партия справедливости и развития, которая более двух десятилетий руководит Турцией, получила худшие прогнозируемые результаты. Причиной стала стремительная инфляция, недовольные исламские избиратели, а также привлекательность Имамоглу.

"Приверженность и доверие наших граждан к нам действительно были продемонстрированы", – сказал 53-летний Имамоглу, бывший бизнесмен, пришедший в политику в 2008 году.

Сейчас аналитики рассматривают его как потенциального претендента на пост президента Турции.

Тем временем в столице Анкаре ночью собрались тысячи сторонников, размахивая флагами Партии справедливости и развития, чтобы послушать выступление мэра Мансура Яваса, который одержал победу над своим соперником от ПСР. Это стало очередным ударом для Реджепа Эрдогана.

Сам нынешний президент проводил активную кампанию накануне муниципальных выборов. Их аналитики назвали мерилом как поддержки Эрдогана, так и устойчивости оппозиции. Такой результат нынешнего главы государства может демонстрировать изменения в разделенном политическом ландшафте крупнейшей страны с развивающейся экономикой,.

Что говорят первые цифры

Итак, Эрдоган через несколько часов после завершения голосования отправился из Стамбула в Анкару для того, чтобы обратиться к нации. Данные 79,77% избирательных урн, открытых в Стамбуле, свидетельствуют о том, что в городе на более 16 миллионов населения, 50,53% получил Имамоглу, а вот кандидат от Партии справедливости и развития Мурат Курума, бывшый министр в национальном правительстве Эрдогана, – 40,73%.

Частичные официальные результаты, объявленные государственным агентством "Анадолу", свидетельствуют, что Партия справедливости и развития и ее главный союзник лишились должностей мэров в 10 крупных городах, включая Бурсу и Балыкесир на индустриальном северо-западе.

Согласно имеющимся результатам, Партия справедливости и развития лидирует по всей стране с почти 1% голосов. Это первый показатель за 35 лет. Доцент политологии в Стамбульском университете Богазичи Мерт Арсланалп заявил, что это было "самое серьезное поражение Эрдогана на выборах" с тех пор, когда он пришел к власти в 2002 году.

Имамоглу продемонстрировал, что может преодолеть глубокие социально-политические разногласия, которые определяют оппозиционный электорат Турции, даже без их институциональной поддержки. Это делает его наиболее политически конкурентоспособным соперником режима Эрдогана на национальном уровне,

– сказал он.

Также журналисты пишут, что выборы в местные органы власти в Турции прошли без серьезных инцидентов, а также в спокойной атмосфере. Об этом сообщил сам глава государства Реджеп Эрдоган. Он также констатировал, что его партия не смогла на муниципальных выборах достичь желаемых результатов.