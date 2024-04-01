Натомість опозиція зміцнила позиції мера Стамбула Екрема Імамоглу як головного майбутнього суперника Реджепа Ердогана. Після підрахунку понад половини голосів він лідирує з відривом майже у 10 відсотків у перегонах за крісло мера Стамбула.

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Ердоган здає позиції

Водночас Республіканська народна партія Імамоглу зберегла за собою Анкару та здобула дев'ять інших місць мерів у великих містах Туреччини.

Як зазначають аналітики, Ердоган та його Партія справедливості і розвитку, яка понад два десятиліття керує Туреччиною, отримала гірші за прогнозовані результати. Причиною стала стрімка інфляція, незадоволені ісламські виборці, а також привабливість Імамоглу.

"Прихильність і довіра наших громадян до нас дійсно були продемонстровані", – сказав 53-річний Імамоглу, колишній бізнесмен, який прийшов у політику у 2008 році.

Зараз аналітики розглядають його як потенційного претендента на посаду президента Туреччини.

Тим часом у столиці Анкарі вночі зібралися тисячі прихильників, розмахуючи прапорами Партії справедливості і розвитку, щоб послухати виступ мера Мансура Яваса, котрий здобув перемогу над своїм суперником від ПСР. Це стало черговим ударом для Реджепа Ердогана.

Сам нинішній президент проводив активну кампанію напередодні муніципальних виборів. Їх аналітики назвали мірилом як підтримки Ердогана, так і стійкості опозиції. Такий результат нинішнього глави держави може демонструвати зміни у розділеному політичному ландшафті найбільшої країни з економікою, що розвивається.

Що кажуть перші цифри

Отже, Ердоган через кілька годин після завершення голосування вирушив зі Стамбула до Анкари задля того, щоб звернутися до нації. Дані 79,77% виборчих урн, відкритих у Стамбулі, свідчать про те, що у місті на понад 16 мільйонів населення, 50,53% отримав Імамоглу, а от кандидат від Партії справедливості і розвитку Мурат Курума, колишній міністр у національному уряді Ердогана, – 40,73%.

Часткові офіційні результати, оголошені державним агентством "Анадолу", свідчать, що Партія справедливості і розвитку та її головний союзник позбулися посад мерів у 10 великих містах, включно з Бурсою та Баликесіром на індустріальному північному заході.

Згідно з наявними результатами, Партія справедливості і розвитку лідирує по всій країні з майже 1% голосів. Це перший показник за 35 років. Доцент політології у Стамбульському університеті Богазічі Мерт Арсланалп заявив, що це була "найсерйозніша поразка Ердогана на виборах" відтоді, коли він прийшов до влади у 2002 році.

Імамоглу продемонстрував, що може подолати глибокі соціально-політичні розбіжності, які визначають опозиційний електорат Туреччини, навіть без їхньої інституційної підтримки. Це робить його найбільш політично конкурентоспроможним суперником режиму Ердогана на національному рівні,

– сказав він.

Також журналісти пишуть, що вибори до місцевих органів влади у Туреччині пройшли без серйозних інцидентів, а також у спокійній атмосфері. Про це повідомив сам глава держави Реджеп Ердоган. Він також констатував, що його партія не змогла на муніципальних виборах досягнути бажаних результатів.