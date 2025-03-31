Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что в статье четко сказано, что никто не собирается проводить выборы во время войны. Понятно, что это будет сделано только тогда, если будет отменен правовой режим военного положения.

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Что наблюдается в поведении политиков?

В первую очередь надо думать об обороне Украины, но в то же время президент Владимир Зеленский, как отметил политолог, остается политиком, как и представители различных политических партий, которые сегодня есть в Украине. Они, по мнению Рейтеровича, не могут не думать об определенных политических процессах. Не говоря уже о том, что партнеры Украины регулярно говорят о том, чтобы наше государство было готово к выборам и что их придется проводить.

Это очевидный факт. Демократия без выборов жить не может. Выборы – это не единственное условие существования демократии, но оно очень важное, особенно когда по объективным причинам в Украине затягивается срок пребывания у власти действующего президента страны или Верховной Рады,

– озвучил Рейтерович.

В том, что к выборам в Украине уже сейчас могут готовиться – ничего плохого политолог не усматривает. Если посмотреть на те процессы, которые происходят в стране, то, со слов Рейтеровича, видно, что многие политические силы, в том числе провластная политсила и президент, думают о выборах и делают определенные шаги в контексте подготовки к ним.

"Это заметная история. Достаточно просто посмотреть на активизацию в соцсетях некоторых политиков и партий, как они работают в регионах, восстанавливают партийную сеть, которая в значительной степени или была разрушена после начала полномасштабного вторжения, или находилась в замороженном состоянии", – подчеркнул политолог.

Сейчас эти процессы активизировались, причем это наблюдается, со слов Рейтеровича, уже, как минимум, в течение полугода. В ОПУ, по его мнению, сегодня рассматривают различные сценарии того, как можно провести выборы и сколько времени они займут, поэтому опровергать эту информацию, по убеждению политолога, нет смысла.

Какие есть 2 сценария того как будут проводиться выборы?

Политолог поделился, что некоторые нардепы, с которыми он общался, объяснили, что считают, что вопрос выборов поднимать на уровне парламента сейчас нельзя, потому что начнется партийная борьба и общество еще хуже начнет думать о парламенте, что, мол, в стране война, а политики мыслями сосредоточены на выборах.

Я не вижу в этом ничего плохого, потому что есть конкретная причина. Она заключается в том, что в Украине в любом случае надо будет вносить изменения в законодательство по организации послевоенных выборов,

– пояснил Рейтерович.

Украина, как отметил политолог, ранее не имела опыта организации таких крупных выборов (президентских и парламентских) в стране после широкомасштабной войны. Выборы, которые проводились ранее – предусматривали другую ситуацию, хотя война тогда уже была, но она сосредотачивалась на территории двух областей, Донецкой и Луганской, а также в Крыму.

"Вызовы, которые стояли тогда перед Украиной, были на порядок меньше. Сейчас их в разы больше. За рубежом находится 6 миллионов украинских граждан, не все из них являются избирателями, потому что среди них много несовершеннолетних, но из них, как минимум, 2,5 миллиона имеют право голоса", – отметил Рейтерович.

Политолог убежден, что подготовиться к проведению выборов нужно уже сейчас, чтобы потом была возможность организовать их должным образом. Он озвучил, что есть 2 сценария развития событий. Первый: когда власть вообще не будет спешить этим заниматься, стремясь дождаться завершения военного положения. Затем она очень долго будет принимать новое законодательство, внося изменения, будет готовиться к выборам и за полгода их проведет.

The Economist пишет о втором сценарии: когда будет разыграна быстро карта выборов. Как только будет достигнуто перемирие, сразу будет запущена процедура и за 90 дней пройдут выборы,

– озвучил Рейтерович.

Политолог считает, что со стороны украинской власти было бы правильнее на официальном уровне публично заявить, что в парламенте создана группа, которая должна заниматься организацией послевоенных выборов, а такая действительно создана. Она, по мнению Рейтеровича, должна принимать все необходимые решения уже сегодня.

Украина должна иметь все готовые документы, а уже потом, как только появится возможность для перемирия, избирательную процедуру можно будет запустить,

– подытожил Рейтерович.

Напомним, что председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко сообщил, что в Украине уже готовят закон о проведении послевоенных выборов. Сейчас в ЦИК прорабатывают предложения относительно этого закона. Они будут поданы в Верховную Раду.